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Травников лично отслеживает теплоснабжение Бердска в новогодние праздники

Губернатор Новосибирской области проконтролировал работу оперативных экстренных служб региона в начале новогодних каникул. Люди жалуются на плохой вывоз мусора по новой схеме.

3.01.2019 Фото: Nso.ru Нет комментариев
 
Травников лично отслеживает теплоснабжение Бердска в новогодние праздники

Губернатор Андрей Травников в областной ЕДДС

На территории Новосибирской области за прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, первая половина новогодних каникул прошла достаточно спокойно. Губернатор Андрей Травников вечером 2 января проверил работу ряда экстренных служб Новосибирской области, их готовность к оперативному реагированию.

Главе региона доложили о текущей оперативной обстановке, о взаимодействии служб «02» и «112», функционировании единой дежурно-диспетчерской службы Новосибирска, работе специалистов пожарно-спасательных частей, муниципальной аварийно-спасательной службы, Центра управления в кризисных ситуациях, «Городской клинической больницы №1».

Ряд направлений, подчеркнул губернатор, продолжает оставаться на особом контроле оперативных служб региона.

Первое из них — работа по предупреждению возникновения пожаров, особенно в частном секторе. Напомним, что в конце года глава области давал поручение мобилизоваться всем руководителям муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, усилив профилактическую работу по предотвращению пожаров.

«К сожалению, с начала года произошло несколько пожаров с летальными исходами», — отметил Андрей Травников.

Следующее важное направление — обеспечение бесперебойной работы объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса. Вопросы теплоснабжения Новосибирска, Бердска, других населенных пунктов  области, доложили губернатору, продолжают оставаться на особом контроле. В первые дни года крупных инцидентов в системах теплоснабжения, водоснабжения региона не зафиксировано.

Главе региона сообщили о первых результатах работы после перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Новая система обращения с отходами в Новосибирской области, которая заработала с 1 января 2019 года, должна обеспечить бесперебойный вывоз мусора во всех районах области и Новосибирска, безопасное размещение отходов и эффективное извлечение из ТКО полезных фракций.

«Чтобы это все работало в новых условиях без сбоев, организована деятельность как городского оперативного штаба, так и регионального. Серьезных сбоев на сегодняшний день не фиксируем, хотя, когда у жителей региона возникают сомнения или жалобы, они всегда могут обратиться на телефоны диспетчерских служб муниципалитетов», — напомнил Андрей Травников. Все заявки должны быть рассмотрены оперативно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане возмущены качеством исполнения новой коммунальной услуги — по вывозу мусора. В разных районах Бердска мусор после Нового года не вывозят.

Глава региона проконтролировал и работу «Городской клинической больницы №1» (регионального сосудистого центра №1), где ему доложили о работе приёмного отделения, а также отделения интенсивной терапии и рентгенооперационных. Сегодня крупнейшая клиника за Уралом выполняет функции не только клинического учреждения, но и больницы скорой помощи, принимая пациентов 24 часа в сутки, оказывая им всю необходимую безотлагательную экстренную и неотложную медицинскую помощь.

Также губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске. «Мы с надеждой наблюдаем за новостями, которые поступают из уральского города, надеемся, что количество спасенных все-таки будет увеличиваться. Надежда нас, как и жителей Магнитогорска, не оставляет», — сказал Андрей Травников.

Для справки

С 1 января 2019 года жители Новосибирской области могут обращаться в диспетчерскую службу по вопросам некачественно предоставленной услуги по обращению с ТКО, оставлять заявки на вывоз крупногабаритных отходов, а также задавать вопросы по внедрению новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Телефоны диспетчерской службы: 8 (383) 304-90-31 (круглосуточно) и 8 (383) 304-90-58 (по будням с 8.00 до 17.00). Кроме того, можно обратиться и в региональное МинЖКХ по телефонам: 8(383) 218-70-13, 8(383) 238-76-25 (по будням с 9.00 до 18.00).


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