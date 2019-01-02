Взрыв газа: 19 тел извлекли из-под завалов разрушенного подъезда в Магнитогорске

Подразделения МЧС России, территориальной и федеральной подсистем РСЧС продолжают аварийно-спасательную операцию на месте ЧС в Магнитогорске. Спасатели, пожарные, кинологи, психологи, представители силовых ведомств, областной и муниципальной администраций проводят комплекс необходимых мероприятий. Активную работу проводит волонтёрское движение, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

Добровольцы занимаются информированием, выдачей гуманитарной помощи для жителей дома, пострадавшего от взрыва бытового газа.

«В условиях такой трагедии люди нашего города объединились. Несмотря на то, что много волонтеров – профессиональных, к нам пришли и люди с улицы, причем не только молодежь, но и уже возрастные горожане – все хотят помочь, все хотят быть полезными. Приезжают с ближних городов и поселков, например, с Верхнеуральска, Агаповского района. Люди несут одежду, постельные принадлежности, продукты питания. Мы хотим всех поблагодарить и попросить пока не приносить вещи. Их много и вполне достаточно», – сообщает Олег Ведерников, активист волонтерского движения.

В пункте временного размещения работают более 150 волонтеров. Кроме того, в столовой школы организованно горячее питание, как для специалистов, работающих на месте происшествия, так и для пострадавших и их близких. С родственниками также общаются священнослужители.

В оперативном порядке пострадавшим восстанавливают утраченные в результате происшествия документы.

С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 25 человек, из них 19 человек погибли (в том числе 2 ребёнка), 6 – спасены (в том числе 2 ребёнка). Проводится работа по установлению местонахождения еще 22 человек.

Аварийно-спасательная операция продолжается. В период проведения работ также задействованы 7 кинологических расчётов и 2 тепловизора, 3 беспилотных летательных аппарата. Из Уфы доставлены два экскаватора с гидроножницами.

В постоянном режиме работают межведомственный оперативный штаб, а также оперативный штаб Главного управления МЧС России по Челябинской области, специалисты которых анализируют и обрабатывают поступающую с места ЧС информацию.