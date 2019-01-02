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Вот беда-то: на $ 6 млрд уменьшилось состояние богатейших россиян за 2018 год

Всего BBI включает 500 богатейших людей мира, из россиян в нем сейчас 25 человек.

2.01.2019 Фото: pixabay.com Один комментарий
 
Вот беда то: на $ 6 млрд уменьшилось состояние богатейших россиян за 2018 год

Богатейшие россияне потеряли за 2018 год почти шесть миллиардов долларов

Совокупное состояние богатейших россиян за 2018 год уменьшилось на 5,915 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего BBI включает 500 богатейших людей мира, из россиян в нем сейчас 25 человек. За минувший год увеличить состояние удалось только девятерым, остальные 16 понесли потери.
Так, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин за год стал богаче на 687 миллионов долларов — его состояние теперь составляет 19,6 миллиарда. По итогам года он стал самым богатым россиянином в списке BBI, сдвинув на второе место совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, который лидировал среди российских миллиардеров четыре месяца подряд. Состояние Михельсона за год выросло на 2,77 миллиарда — до 19,4 миллиарда долларов.
Третью строчку рейтинга занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, хотя его капитал и снизился на 146 миллионов, до 17,9 миллиарда долларов. На четвертом месте оказался основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с 17,4 миллиарда — за год он потерял 2,23 миллиарда долларов. А замыкает пятерку совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, увеличивший капитал на 3,45 миллиарда — до 16 миллиардов долларов.
Шестое место занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») — за год он потерял 327 миллионов, его состояние теперь составляет 14,2 миллиарда долларов. На седьмой строчке расположился Роман Абрамович (Evraz) c 14,1 миллиарда, разбогатевший на 1,6 миллиарда. Восьмым стал владелец долей в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко, чье богатство выросло на 2,73 миллиарда, до 13,8 миллиарда долларов.
Девятое место занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 13,1 миллиарда долларов. За прошлый год он потерял 3,11 миллиарда. Замыкает десятку крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко с капиталом в 12,5 миллиарда долларов. За год он лишился 1,35 миллиарда.


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(1) Комментарий

  1. !!!

    Не просто сожалеем,а испытываем чувство вины-и бензин у нас дешевый,и пиво покупаем не в баночках,а в бутылках и еще масса чего,в чем мы виноваты!Остап Бендер призывал помочь кто чем может,а нас и не спрашивают…

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