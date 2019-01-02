Почему не худеет живот?

Специалисты из Университета Копенгагена пришли к выводу, что упражнения на велосипеде или легкие физические нагрузки — достаточно трех занятий в неделю по 45 минут — позволяют за три месяца поправить здоровье и снизить массу наиболее опасного висцерального (глубинного) жира. Того самого, что нарастает, в основном, в районе живота.

Наиболее выдающихся результатов удастся достигнуть, если параллельно практиковать так называемую «сердечную» диету. Однако есть фактор, способный свести на нет все усилия. Речь о сигнальной молекуле интерлейкин-6, которая играет, судя по всему, особенно важную роль в процессе похудения.

Так, у людей, принимающих тоцилизумаб, — препарат, одобренный для лечения ревматоидного артрита — происходила блокировка передачи сигналов интерлейкина-6. Из-за чего люди не могли сбросить лишний вес.

По словам ведущего автора исследования Энн-Софи Уэделл, важно более детально изучить роль интерлейкина-6, чтобы лучше понимать происходящие в организме процессы и помочь пациентам в борьбе с ожирением.

Что касается рекомендуемой «сердечной» диеты, то она основывается на употреблении большого количества клетчатки — отрубей, круп, бобовых, грибов, орехов, овощей и фруктов. При этом надо отказаться от насыщенных жиров — колбасы, ветчины, жирного мяса.

Между тем

По данным Министерства здравоохранения РФ, диагноз «ожирение» поставлен уже двум миллионам россиян. «Утолщение» нации происходит быстро — количество таких пациентов выросло почти в 1,5 раза за последние пять лет. Независимо от массы тела избыточный вес в районе талии увеличивает риск болезней сердца, сосудов, диабета и метаболического синдрома.

Источник: РГ