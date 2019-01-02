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Кудрин: Инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, доходы граждан выросли на десятые доли процента

Рост реальных доходов россиян в 2018 году, согласно оценке Счетной палаты, составил 0–0,4%, в то время как в октябре правительство давало прогноз на уровне 3,4%.

2.01.2019 Фото: Flickr Нет комментариев
 
Кудрин: Инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, доходы граждан выросли на десятые доли процента

Инфляция по итогам 2018 года составила 4,2%

Счетная палата представила предварительную оценку на конец 2018 года по выполнению экономических прогнозов властей, об этом председатель палаты Алексей Кудрин сообщил у себя в Twitter.

«Инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — написал Кудрин.

Темп роста ВВП в 2018 году составил 1,5%, согласно оценке Счетной палаты, проведенной в декабре. При этом в официальном прогнозе, обнародованном в октябре 2018 года, указывался уровень 1,8%, в сентябре 2017 года этот показатель прогнозировался на уровне 2,1%.

Инфляция по итогам 2018 года составила 4,2%. В Счетной палате указывают, что в октябре 2018 года инфляция прогнозировалась на уровне 2,7%, в то время как в сентябре 2017 года власти говорили о показателе 4%.

Рост реальных доходов россиян в 2018 году, согласно оценке Счетной палаты, составил 0–0,4%, в то время как в октябре правительство давало прогноз на уровне 3,4%. В сентябре 2017 года власти спрогнозировали рост реальных доходов населения по итогам 2018 года на 2,3%.

В ноябре Минэкономразвития опубликовало прогноз социально-экономического развития России до 2036 года, в котором говорилось о росте реальных доходов граждан в среднем на 2,4% в предстоящие 18 лет. В 2019–2024 годах реальные доходы вырастут на 2%, в 2025–2030 годах — на 2,5%, в 2031–2036 годах — на 2,7%. При этом в 2008–2013 годах реальные доходы россиян выросли на 22%. В 2014 году падение реальных доходов составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году — 5,8%, в 2017 году — 1,2%.

По данным Росстата, в ноябре реальные доходы россиян упали на 2,9% в годовом выражении. При этом в октябре они выросли на 0,3%, но в сентябре сократились на 3,2%, а в августе — на 1,6%. После этого первый вице-премьер Антон Силуанов обвинил Росстат в «ужасном качестве счета» реальных доходов, призвав обновить команду службы и принципы работы. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не согласился с Силуановым, назвав методологию Росстата «правильной, универсальной и международной».

Источник: РБК


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