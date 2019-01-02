Обеспечить нацпроектам научное обоснование поручил Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта подготовить предложения по научному обеспечению реализации национальных проектов. Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано по итогам заседания Совета по науке и образованию, состоявшегося 27 ноября 2018 года, пишет ТАСС.

«Правительству совместно с президиумом Совета при президенте РФ по науке и образованию представить предложения по созданию механизмов взаимодействия министерства науки и высшего образования с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов РФ по вопросам научного обеспечения реализации национальных проектов (программ) и документов стратегического планирования с учетом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Глава государства также поручил представить предложения по привлечению советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации к участию в научном обеспечении реализации нацпроектов. Кабмину предстоит обеспечить использование комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла в качестве одного из механизмов реализации госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и соответствующих отраслевых государственных программ.

Правительству также поручено разработать единые критерии проведения экспертизы и оценки результатов фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, осуществляемых за счет федерального бюджета. Такие критерии должны позволить сопоставлять эффективность расходования бюджетных средств и будут применяться к указанным исследованиям независимо от инструментов их финансирования и ведомственной принадлежности организаций, осуществляющих исследования. Кроме того, должны быть установлены единые требования к порядку формирования и утверждения государственного задания на проведение за счет бюджетных средств фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований.

Наконец, Путин поручил до 1 июня усовершенствовать систему мер поддержки молодых исследователей, включая модернизацию порядка предоставления грантов президента и выплат стипендий президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам. Еще одно поручение касается совершенствования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и отнесения обучения в аспирантуре по таким программам к научной деятельности.