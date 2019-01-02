170 тонн мусора вывезли за два дня 2019 года из Бердска

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров не считает, что город зарос мусором и региональный оператор «Экология-Новосибирск» не справляется с вывозом твердых бытовых отходов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», некоторые бердчане придерживаются иного мнения, подтверждая его фотографиями заваленных мусором контейнерных площадок.

-Во-первых, управляющие компании должны дать заявку на вывоз мусора. Во-вторых, мы все понимаем, что 1 января наблюдается месячный всплеск мусорной активности. В это день и накануне мы мусорим много. Так бывает каждый год. Там, где есть замусоренность, мы работали с перевозчиком. Мусора действительно много и тому есть объективные причины. Но ситуация под контролем. Надо перевозчику дать заявку, скорректировать график вывоза, если контейнеры не справляются, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, 1 января он был дежурным по городу и лично объехал Бердск — где-то контейнеры «были на грани», пришлось связываться с перевозчиком, чтобы тот вывез мусор, сориентировать по адресам.

Как заявил Захаров, в первый день 2019 года в Бердске работало 8 мусоровозов. Они вывезли на свалку 1 января 68 тонн мусора (это порядка 400 кубометров отходов), сегодня, 2 января по городу собрали 103 тонны мусора (примерно 600 кубов).

-Перевозчик вывозит мусор. 170 тонн за два дня — это огромное количество. У нас на полигоне твердых бытовых отходов стоят весы, мы все взвешиваем, как положено по закону. А это мусор только из многоквартирных домов. Ведь у юрлиц и частных домов еще не вывозили. Идет огромная работа, нельзя сказать, что в Бердске мусор не вывозят. И если у людей контейнеры переполнены, — это рабочие моменты. Давайте разбираться, почему. Если не хватает после Нового года мусоровозов, давайте еще ставить, давайте заявки отслеживать, — отметил Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2019 года за вывоз мусора в Бердске, как и по всей Новосибирской области, отвечает региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск». Перевозчиком выбрана местная компания «Эко-Сервис», руководит которой Жанна Теличко, депутат бердского горсовета. Она отстаивала новую схему вывоза мусора на декабрьской сессии, когда ее коллеги по депутатскому корпусу заявили, что нужно платить за вывоз мусора по факту, а не по нормативу:

-Решается вопрос об освобождении тарифа от НДС. Пока не понятно, для каких категорий потребителей. Последнее поручение президента положительно отразилось на Бердске: на полигоны, не включенные в ГРОРО, разрешили размещать отходы. На Гусинобродский полигон мусор повезут, а не в Бердск. Для того, чтобы утвердить для населения тариф по факту, а не по нормативу, нужно, чтобы у каждого стоял контейнер. К сожалению, у собственников более 50% индивидуальных жилых домов Бердска, нет контейнеров и своей мусорной площадки.

Напомним, что в конце декабря областной департамент по тарифам установил тариф на вывоз мусора — 92,42 рубля с человека в месяц.

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