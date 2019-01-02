Помогите найти собаку, пропавшую в Микрорайоне Бердска

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Наталья:

— Сегодня, 2 января, в Микрорайоне потерялась собака. Пес по кличке Веня пропал в районе ул. Рогачева. Он очень домашний и очень любимый! Верните, пожалуйста, собаку за вознаграждение.

Звоните 913-905-38-84! Очень просим помочь!