Спасенного из-под завалов 10-месячного Ваню привезли в Москву в клинику Рошаля

Найденный под завалами дома в Магнитогорске 10-месячный младенец доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Самолет с найденным после взрыва газа и обрушения подъезда дома в Магнитогорске мальчиком прилетел в Москву во вторник вечером. Ребенка, оказавшегося под завалами, спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава РФ, младенец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По последним данным МЧС, погибли девять человек, пятеро находятся в больницах.