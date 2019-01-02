Трое человек погибли от взрыва газа в маршрутке в Магнитогорске

В Магнитогорске 1 января поздно вечером на пересечении улицы Карла Маркса с улицей Правды взорвался маршрутный автобус. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Было слышно несколько взрывов, скорее всего это был газовый баллон, после чего автомобиль загорелся. Свидетели происшествия сообщили, что маршрутка ехала пустая, пострадавших нет. Однако что с водителем транспортного средства, пока неизвестно, сообщает портал «Znak.com» с ссылкой на очевидцев. Изданию прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области: «Возможно, там имело место преступление. Информация уточняется. На месте происшествия работают силовики». На видеозаписи слышны выстрелы из огнестрельного оружия. Очевидцы считают, что причиной пожара стало попадание пули в газовый баллон, пишет Уральский меридиан.

Три человека погибли при загорании автомобиля в Магнитогорске, сообщается в официальном Telegram-канале челябинского губернатора.

Напомним, что 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме — обрушился подъезд.

Фото и видео «На дорогах Магнитки».