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Инструкция: чтобы взрыв газа не уничтожил ваш дом. Что делать?

В 2018 году в Новосибирской области зарегистрировано 30 пожаров по этим причинам, 4 человека при этом погибли, 11 пострадали. (ИНСТРУКЦИЯ)

2.01.2019 Фото: pixabay.com Нет комментариев
 
Инструкция: чтобы взрыв газа не уничтожил ваш дом. Что делать?

Нарушения требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов могут привести не только к пожару, но и к взрыву

Ежегодно на территории Новосибирской области происходят пожары, связанные с нарушением правил монтажа и эксплуатации газового оборудования. В 2018 году зарегистрировано 30 пожаров по этим причинам, 4 человека при этом погибли, 11 пострадали, сообщает ГУ МЧС по НСО.

Так, 25 декабря произошел пожар в частном доме в селе Чистоозерное, в результате которого огнем повреждена кровля дома, веранда, кухня и спальня на общей площади 63 кв.м. Погибла женщина, а хозяин дома получил отравление угарным газом. Специалисты считают, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

28 декабря в н.п. Каменка Новосибирского района в частном жилом доме, произошел взрыв газового котла без последующего горения. В результате происшествия были разрушены внутренние перегородки дома на площади 10 кв.м.

Нарушения требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов могут привести не только к пожару, но и к взрыву. Сам по себе газ не имеет цвета и запаха, поэтому на газокомпрессорных станциях в него добавляют специальное пахучее вещество, позволяющее обнаружить утечку по запаху.

Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире или коридоре:

— не нажимайте на кнопку электрического звонка, не включайте свет, если свет горит, то не выключайте его (искра, возникшая при включении-выключении, приведет к взрыву);

— ни в коем случае не используйте зажигалку, спички, свечи;

— перекройте кран подачи газа (специальный вентиль на газовой трубе);

— откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;

— если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную службу газа;

— при необходимости покиньте помещение и предупредите соседей.

Газ удобен и безопасен только при умелом и правильном обращении с газовыми приборами:

— не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;

— исключите допуск детей к газовому оборудованию;

— поручайте установку, наладку, ремонт газовых приборов и оборудования специалистам газовой службы, имеющим лицензию на установку и обслуживание газового оборудования;

— эксплуатируйте только исправные газовые приборы;

— не допускайте случаев утечки газа в помещении;

— для обнаружения утечек газа используйте мыльную эмульсию или специальные приборы.

Помните: нарушая правила, вы подвергаете опасности не только себя, но и других. Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания, возникновения пожара, угрожает жизни и здоровью людей!


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