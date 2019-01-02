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Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

В одном из зимних номеров газете мы опубликуем снимки добрых и мудрых бабушек и дедушек. Присылайте! И вы сможете подарить уникальный и неожиданный подарок.

2.01.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!»

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Дедушка Василий Алексеевич с внуком Мишей

Объявляем новый фотомарафон — «Бабушка рядышком с дедушкой!». Он посвящен нашим прекрасным бабушкам и дедушкам! Кто стряпает для нас самые вкусные булочки на свете? Кто берет нас на рыбалку? Кто покупает нам самые сладкие шоколадки? Кто прощает нам обиды? Кто любит нас самозабвенно? Конечно, наши милые бабушки и дедушки! Мы в своих фотомарафонах о них незаслуженно забыли. Исправляемся!

Ждем фото, где бабушка и дедушка действительно рядышком, где они отдельно, возможно, их уже нет с нами, но ваша память хранит их любимые образы.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Бабушка рядышком с дедушкой!». Подпишите имя и фамилию. При желании – пару строк о своих родных.

В одном из зимних номеров газете мы опубликуем снимки добрых и мудрых бабушек и дедушек. Присылайте! И вы сможете подарить уникальный и неожиданный подарок.

Кроме газеты мы разметим альбом «Бабушка рядышком с дедушкой!» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 25 декабря 2018 года.

Моя бабуля Дубровская Ольга Ефимовна, в этом году ей исполнилось 94 года Несмотря на свой преклонный возраст, очень активная, огород, дом… Я её очень люблю мы остались двое друг у друга!!!

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Шаровы Ираида Григорьевна и Сергей Васильевич с внучкой Натальей

Самая любимая бабушка и прабабушка

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Наши любимые бабушка и дедушка. Антонов Виталий Гавриловичи и Антонова Нина Романовна. 55 лет вместе «Изумрудная свадьба». (на данный момент 58 лет в браке)

Бабушка с дедушкой. Любим Вас бесконечно!

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

МОИ ЛЮБИМЫЕ ДЕДУШКА И БАБУШКА!! Корженевские Иван Станислович и Валентина Ивановна

Поповы Марина Ивановна почетный донор России, Валерий Васильевич — ветераны труда.

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дед Игорь,бабушка Оля,внук Лев

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Наш дедушка Довгань Евгений Васильевич, и мы внучата рядышком Довгань Марк, Довгань Даниил. Мы его сильно любим, он у нас инструктор парашютист.
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Наши бабушки. Довгань Наталья Васильевна и Пересыпкина Любовь Александровна. Самые любимые бабушки. Внуки Марк и Даниил

Наши любимые дедушка Петя и бабушка Вера в 2018 году отпраздновали Бриллиантовую свадьбу! Своим примером вы показываете детям, внукам и правнукам, что самое главное в жизни — это любовь, семья и верность. Спасибо вам,наши дорогие, за всё! Желаем вам долгих лет жизни, здоровья и дожить до праправнуков! Мы вас любим! Ваши внучки,внуки,правнучки и правнук.

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Наша прабабушка Довгань Валентина Ивановна. В июле 2018 года, мы отмечали её 86 летие. Мы любим нашу бабу Валю. Марк и Даниил Довгань

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Юнус Бабаевич (73 года) и Галина Геннадьевна (71 год) Ибишевы. В 2016 году отметили золотую свадьбу — 50-летний юбилей семьи! Их любовь преодолела все трудности и с годами только окрепла! Познакомились они в Московской области (на родине бабушки) , половину жизни прожили в Туркменистане (на родине дедушки).У этой пары три замечательных дочери, один внук, две внучки, и целых три правнука! И сейчас вся наша большая семья живет в городе Бердск! Для всех нас бабуля и дедуля являются примером!Мы все их очень сильно любим и ценим! Желаем им долгих лет жизни, крепкого здоровья!
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Мила внучка и Мила бабуля. «Обе милые»

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Приз Зоя Яковлевна и Приз Николай Иванович!Вместе с 1974года-43года!!!!Дедушки нет с нами с 31.12.2016года…Светлая память любимому человечку!

Мои любимые бабушка и дедушка — Правдины Людмила Ивановна и Владимир Григорьевич вместе уже более 45 лет. У них трое детей и трое внуков. Мы все их очень любим и ценим!!!

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

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