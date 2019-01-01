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Взрыв газа: разбор завалов прекратили до устранения угрозы обрушения дома в Магнитогорске

По состоянию на 12.00 часов 1 января из-под завалов извлечены тела 7 погибших. Судьба 37 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

1.01.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО Один комментарий
 
Взрыв газа: разбор завалов прекратили до устранения угрозы обрушения дома в Магнитогорске

Только после того, как угроза обрушения будет устранена продолжатся разборы завалов и поисковая операция

В Магнитогорске, на месте обрушения подъезда, круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы. Остаётся угроза возможного дальнейшего обрушения части здания. Участники посменно разбирают завалы. Продолжается работа межведомственного оперативного штаба, сообщает МЧС по Челябинской области.

За прошедшие сутки при помощи инженерной техники на полигон твёрдых бытовых отходов г. Магнитогорска вывезено 37 самосвалов мусора общим объёмом 370 м3.

При помощи мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» проведено обследование строительных конструкций пяти подъездов. Специалисты обрабатывают результаты.

По данным на 07.00 (мск) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли (детей нет), 5 – спасены (в том числе 1 ребёнок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек.

На месте чрезвычайной ситуации работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены (по два часа). Всего привлечено от РСЧС 955 человек, 230 единиц техники, от МЧС России – 518 человек, 74 единицы техники, в т.ч. 4 воздушных судна.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон «горячей линии» (8-351-239-99-99). Продолжают свою работу психологи.

Угроза обрушения дома

По состоянию на 12.00 часов 1 января из-под завалов извлечены тела 7 погибших. Судьба 37 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна. Правительственной комиссией в ходе детального анализа состояния здания по его визуальному осмотру и по данным специальных приборов, принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены 7 подъезда.

«Продолжая разбор завалов появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена 7 подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — заявил Евгений Зиничев.

По предложению специалистов Минстроя России предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Во избежание последствий обрушения, принято решения на 40 м расширить территорию оцепления.

«Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом, будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации», — добавил Зиничев.

По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки. Только после того, как угроза обрушения будет устранена продолжатся разборы завалов и поисковая операция.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. Были эвакуированы 16 жителей, развернуты 2 пункта временного размещения. Пять человек госпитализировали в лечебные учреждения города. Удалось установить местонахождение 84 граждан.

Взрыв газа: разбор завалов прекратили до устранения угрозы обрушения дома в Магнитогорске Взрыв газа: разбор завалов прекратили до устранения угрозы обрушения дома в Магнитогорске Взрыв газа: разбор завалов прекратили до устранения угрозы обрушения дома в Магнитогорске Взрыв газа: разбор завалов прекратили до устранения угрозы обрушения дома в Магнитогорске


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Причину взрыва еще не нашли и сразу газ .

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