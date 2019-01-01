Двое сгорели от «бычка» в первый день 2019 года в Новосибирской области

Неосторожность при курении — наиболее вероятная причина пожара в частном доме в городе Куйбышеве (Новосибирская область). Информация о возгорании поступила в 09.40 (вр. местн.) 1 января. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, которое следовало на вызов три минуты, в бревенчатом доме происходило активное горение. Для ликвидации пожара задействовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

В 10.24 пожарные объявили о ликвидации открытого горения. В ходе разбора места пожара обнаружены двое погибших. Работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

В доме сильно повреждены огнем домашние вещи и мебель. По предварительным данным, имело место слишком позднее обнаружение возгорания.

Пожарная статистика показывает, половина трагических пожаров (с гибелью людей) случаются от непотушенной сигареты.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории утверждают: тлеющий окурок имеет температуру от 300° до 600°С, легко вызывает тление горючих материалов. Вызывая тление, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг может тлеть от нескольких минут до нескольких часов, после чего при благоприятных условиях превращается в пожар.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы не допустить пожаров из-за неосторожности при курении

1. Никогда не курите в постели или, сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от окурка может загореться одежда или мебель.

2. Всегда тщательно тушите сигарету. Даже потушенные окурки не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться.

3. Не используйте в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Они могут легко воспламениться от крохотного уголька.

4. Ни в коем случае не курите в гараже. Близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей чреваты возникновением пожара.

5. Следите за тем, чтоб спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.

6. Нельзя бросать непогашенные сигареты в шахту лифта или лестничные пролеты, а также из окон и с балконов.

Также следует помнить, что складировать в коридорах, на лестничных площадках вещи и материалы нельзя — они могут загореться и преградить путь эвакуации.

При обнаружении пожара, незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную службу по телефону 101 или 112 (набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов).