Видео обрушения моста над катком в парке Горького в Москве

В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь, сообщает сайт www.mos.ru

Поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки. Как рассказали в пресс-службе парка, участок катка огорожен, на остальной территории продолжают кататься посетители.

За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет.

Канал ren.tv опубликовал видео обрушения

