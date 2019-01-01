Видео обрушения моста над катком в парке Горького в Москве

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Ну где же «новый мэр» vs анонимы? Надо ругать срочно правительство во главе с «темнейшим» — Караул! Деньги на строительстве разворовали! Люди ничего для них не значат! Мафия! Пора на баррикады! Ну давай, налетай, чего стоим, чего ждём?
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Беда, беда…. Вас наняли противостоять и опровергать — а пока некому.
И что же делать? Платят же за комментарии… Поэтому приходится самому с собой спорить. Бедненький. Так и до шизофрении недалеко
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Да я бы и рад, если бы наняли, зло берёт, как раз, что не нанимают, блин! Просто ради настроения потроллить всю вашу компашку хочется
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Беда у вас вон модер мой коммент не пропустил, почему, то По себе, наверное, судите, даже мысли не допускаете, что кто-то может бесплатно свою точку зрения отстаивать. Это у вас шизофрения, похоже, везде злокозненность власти искать. Прямо фобия какая-то.
З.Ы. Модератор, вам «Фу». Пропускаете комменты с более ядовитым сарказмом.
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Здравствуй Лука, ты всё за меня сказал в первом своем посте .Всё символично под гимн РФ с народом,падает мост в Москве, которая на празднование НГ потратила 1,4 млрд руб.Парк Горького украсили за 40 млн рублей, и больше 100 млн ушло на создание катка. Нормально так ?!
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Странно, ты не упомянул, что большую часть денег распилили. Непорядок. И, кстати, упал не мост (как вы любите сказать так, чтобы веско выглядело), а всего лишь трёхметровая секция перехода. И да, надо же БОЛЬШИЕ цифры потраченного привести. Чтобы дух захватио — ишь, жируют как за наши деньги! А если бы потратили меньше, ты бы ныл о недофинансировании? Короче, надоели вы хуже горькой редьки своим нытьём. Везде всё вам плохо, наверное, так в вас яду много, что отравитесь, если не изольёте его излишки на других.
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