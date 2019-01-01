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Видео обрушения моста над катком в парке Горького в Москве

За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет. (ВИДЕО)

1.01.2019 Фото: Соцсети/РЕН ТВ 6 коммент.
 
Видео обрушения моста над катком в парке Горького в Москве

Деревянный мост обрушился над катком в парке Горького в Москве

В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь, сообщает сайт www.mos.ru
Поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки. Как рассказали в пресс-службе парка, участок катка огорожен, на остальной территории продолжают кататься посетители.

За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет.

Канал ren.tv опубликовал видео обрушения


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(6) Комментариев

  1. Лука

    Ну где же «новый мэр» vs анонимы? Надо ругать срочно правительство во главе с «темнейшим» — Караул! Деньги на строительстве разворовали! Люди ничего для них не значат! Мафия! Пора на баррикады! Ну давай, налетай, чего стоим, чего ждём?

    Thumb up 1 Thumb down 9

    • Аноним

      Беда, беда…. Вас наняли противостоять и опровергать — а пока некому.

      И что же делать? Платят же за комментарии… Поэтому приходится самому с собой спорить. Бедненький. Так и до шизофрении недалеко :-D

      Thumb up 8 Thumb down 2

      • Лука

        Да я бы и рад, если бы наняли, зло берёт, как раз, что не нанимают, блин! =) Просто ради настроения потроллить всю вашу компашку хочется :P

        Thumb up 0 Thumb down 4

      • Лука

        Беда у вас :P вон модер мой коммент не пропустил, почему, то 8) По себе, наверное, судите, даже мысли не допускаете, что кто-то может бесплатно свою точку зрения отстаивать. Это у вас шизофрения, похоже, везде злокозненность власти искать. Прямо фобия какая-то.
        З.Ы. Модератор, вам «Фу». Пропускаете комменты с более ядовитым сарказмом.

        Thumb up 0 Thumb down 3

        • Новый мэр

          Здравствуй Лука, ты всё за меня сказал в первом своем посте .Всё символично под гимн РФ с народом,падает мост в Москве, которая на празднование НГ потратила 1,4 млрд руб.Парк Горького украсили за 40 млн рублей, и больше 100 млн ушло на создание катка. Нормально так ?!

          Thumb up 4 Thumb down 1

          • Лука

            Странно, ты не упомянул, что большую часть денег распилили. 8) Непорядок. И, кстати, упал не мост (как вы любите сказать так, чтобы веско выглядело), а всего лишь трёхметровая секция перехода. И да, надо же БОЛЬШИЕ цифры потраченного привести. Чтобы дух захватио — ишь, жируют как за наши деньги! А если бы потратили меньше, ты бы ныл о недофинансировании? Короче, надоели вы хуже горькой редьки своим нытьём. Везде всё вам плохо, наверное, так в вас яду много, что отравитесь, если не изольёте его излишки на других.

            Thumb up 0 Thumb down 0

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