Ну что, поехали: началось повышение пенсионного возраста в России

Пенсионный возраст в России начал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Закон о пенсионной реформе был подписан президентом 3 октября.

Увеличение возраста, дающего россиянам право выхода на пенсию, будет происходить поэтапно в течение десяти лет. Переходный период пенсионной реформы стартовал 1 января 2019-го и завершится в 2028 году.

Кто и когда сможет выйти на пенсию

Первые два поколения россиян, кого затронет повышение пенсионного возраста, — это мужчины, родившиеся в 1959–1960 годах, и женщины, родившиеся в 1964–1965 годах. Для них предусмотрена отдельная льгота — выход на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. То есть гражданин, который должен уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это в июле 2019-го. В первой половине 2019 года никто на пенсию не выходит.

Это смягчение для тех, кто готовился к пенсии уже в 2019 году или через год, но минувшим летом узнал, что выход на пенсию задерживается. «Сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста», — признал президент Владимир Путин во время своего августовского обращения к гражданам.

Максимальные пенсионные границы будут установлены в 2028 году. Мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, будут выходить на пенсию в 65 лет. Женщины, родившиеся в 1968 году и позднее, — в 60 лет.

Возраст назначения социальной пенсии по старости, которую получают граждане, не имеющие необходимого стажа работы для получения страховой пенсии, будет повышен на пять лет — с 60 до 65 лет для женщин и с 65 до 70 лет для мужчин.

Пенсионный возраст поэтапно увеличится и для работников, имеющих право выйти на пенсию досрочно.

Граждане, работающие в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, смогут выйти на пенсию в 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно). Сейчас их пенсионный возраст составляет 55 и 50 лет.

Пенсионный возраст педагогических, медицинских и творческих работников будет увеличен на пять лет с учетом специального стажа (требования к нему не меняются, он составляет от 25 до 30 лет). То есть если школьный учитель выработал стаж 25 лет, дающий право на получение пенсии в 2028 году, то в связи с повышением пенсионного возраста пенсия ему будет начисляться только через пять лет, в 2033-м.

Женщины, проработавшие не менее 37 лет, и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше ​установленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно при наличии 15 лет страхового стажа. Если у женщины трое детей, пенсия будет назначаться в 57 лет, если четверо — в 56 лет.

Первыми льготой смогут воспользоваться женщины 1965–1966 годов рождения. Для женщин, родивших и воспитавших пять и более детей, пенсионный возраст не изменится и останется 50 лет.

Для кого не изменят пенсионный возраст

Повышение пенсионного возраста затронет не всех. ​Возраст выхода на пенсию не изменится для граждан, занятых на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда. Речь идет, к примеру, о спасателях, работниках шахт и горячих цехов, химических производств, водителей автобусов, работников морского и речного флота и др.

Пенсионный возраст останется неизменным для женщин, у кого пять и более детей (см. выше), инвалидов по зрению первой группы и военной травмы, граждан, пострадавших при аварии в Чернобыле, а также для граждан, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно участвующих в летных испытаниях и др. Условия выхода на пенсию сохранятся и для коренных малочисленных народов Севера.

Как власти хотят защитить предпенсионеров

На время переходного периода реформы предпенсионный возраст будет увеличен с двух до пяти лет до наступления пенсии. Чтобы защитить интересы предпенсионеров, которые при потере работы рискуют остаться как без пенсии, так и без зарплаты, правительство предусмотрело дополнительные гарантии.

Для работодателей вводится административная и уголовная ответственность за увольнение или отказ в трудоустройстве предпенсионеров по причине возраста. Эта мера подвергалась критике экспертов и бизнеса. Работодатели начнут увольнять пожилых сотрудников еще до наступления предпенсионного возраста, а служба по персоналу и юристы будут заточены на то, чтобы заранее подстраховаться и обложить такого работника замечаниями и выговорами, предупреждал сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Правительство разрабатывает для граждан предпенсионного возраста программу повышения квалификации. Согласно проекту программы до конца 2024 года профессиональное переобучение бесплатно пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров (то есть 75 тыс. ежегодно). Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, во время переподготовки предпенсионерам будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной зарплаты.

Если предпенсионер не сможет найти работу, максимальный размер пособия по безработице для него повышен до 11,28 тыс. руб., а период такой выплаты устанавливается в один год. Для все остальных граждан максимальный размер пособия составит 8 тыс. руб., период выплаты — от трех до шести месяцев. Граждане, признанные безработными, по-прежнему смогут досрочно выйти на пенсию по старости (за два года до пенсионного возраста, как и сейчас).

Работники предпенсионного возраста смогут каждый год пройти бесплатную диспансеризацию в течение двух дней с сохранением зарплаты.

Льготы пенсионерам

Федеральные льготы, предназначенные для нынешних пенсионеров, продолжат действовать с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин на время переходного периода пенсионной реформы. То есть до 2028 года пенсионные льготы сохранятся в старых границах пенсионного возраста. В первую очередь речь идет о налогах на недвижимость и землю (так называемый налог на шесть соток), которые пенсионеры не платят. ​Решение о сохранении региональных льгот (они касаются ЖКХ, покупки лекарств, оплаты капитального ремонта, проезда в общественном транспорте) принимали власти субъектов РФ.

С 1 января 2019 года для жителей села, имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, вводится 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров. По оценкам Минтруда, порядка 950 тыс. пенсионеров в следующем году получат указанную надбавку.

Без выигрыша для бюджета

Пенсионная реформа даст отрицательный финансовый результат для государства, говорил Владимир Путин. Изначально правительство планировало, что она будет нейтральной для бюджетной системы до 2024 года, то есть вся экономия от повышения пенсионного возраста (сокращение расходов на выплаты вновь назначаемых пенсий) пойдет на увеличение пенсий неработающим пенсионерам. Предполагалось, что экономия от повышения пенсионного возраста в 2019–2024 годах превысит 3 трлн руб. и все эти средства будут направлены на повышенную индексацию пенсий.

Но корректировки, объявленные в конце августа, сократили потенциальную экономию на 500 млрд руб. за шесть лет. Главное изменение, которое предложил президент, — увеличить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагало правительство. За период с 2029 по 2035 год недополучение доходов Пенсионным фондом России по сравнению с первоначальным правительственным сценарием составит 3,6 трлн руб., отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.

Как будут расти пенсии

На ежегодное повышение пенсий неработающих пенсионеров на 1 тыс. руб., так чтобы средняя пенсия по старости достигла 20 тыс. руб. к 2024 году, все равно планируется потратить порядка 3 трлн руб. В президентских поправках к пенсионной реформе были закреплены параметры индексации страховых пенсий в 2019–2024-м, а также порядок их увеличения с 2025 года.

В 2019 году индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 7,05%, в 2020-м — 6,6%, в 2021 году — 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. Увеличения будут вступать в силу 1 января каждого года.

С 2025 года страховые пенсии 1 февраля будут ежегодно увеличиваться на инфляцию предыдущего года, их дополнительная индексация с 1 апреля будет возможна в том случае, если среднемесячная номинальная зарплата за предыдущий год росла быстрее инфляции (например, если номинальные зарплаты выросли на 6%, а потребительские цены на 4%, то дополнительная индексация в апреле составит 2%).

Реакция на пенсионную реформу

Правительство объявило о повышении пенсионного возраста 14 июня, в день начала чемпионата мира по футболу в России. Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал это «чисто случайным совпадением». Реакция граждан на пенсионную реформу привела к росту протестного потенциала и неодобрения деятельности институтов власти, снижению показателей социального оптимизма, указывали социологи Левада-центра.

В российских городах прошли митинги и акции протеста против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией» и профсоюзами.

ИПК и новая пенсионная формула

Следующим шагом по изменению российской пенсионной системы станет реформа накопительной пенсии. Пенсионные накопления россиян заморожены с 2014 года, мораторий на отчисление взносов на накопительную часть пенсии продлен до 2021 года. Минфин и ЦБ разработали новую накопительную пенсионную систему — концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Новая пенсионная модель призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию.

Изначально Минфин и ЦБ рассчитывали запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года. В августе Минфин разместил уведомление о начале разработки законопроекта об ИПК, из которого следует, что срок запуска накопительной системы перенесен на январь 2020 года. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, но документ так и не был опубликован. По словам Антона Силуанова, обсуждение ИПК пришлось отложить из-за реакции на повышение пенсионного возраста.

Концепция ИПК предполагает, что граждане будут отчислять взносы на будущую пенсию с зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер отчислений будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к ИПК и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. ​Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», говорили источники РБК.

Правительство намерено обсуждать трансформацию пенсионной формулы с 2025 года, говорила Татьяна Голикова. В качестве альтернативы балльной формуле ректор Академии труда Александр Сафонов, финансовый омбудсмен Юрий Воронин (в августе занимал должность советника председателя ЦБ) и экономист Евгений Гонтмахер предложили формулу расчета пенсии, учитывающую заработок и стаж.

Источник: РБК