Ставки сделаны: с 18% до 20% вырос НДС в России с 1 января 2019 года

Закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) c 18 до 20 процентов, вступил в силу с 1 января 2019 года в России. Одновременно документ сохраняет все действующие льготные ставки по этому налогу, которые установлены на уровне 10 или 0 процентов, пишет РИА Новости.

Ставка НДС повышена для того, чтобы определить долгосрочные источники финансирования, в том числе нацпроектов, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов. Такое решение позволит получить несырьевые источники дохода, размер которых не будет меняться в связи с колебаниями внешней экономической конъюнктуры, отмечал он. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре заявил, что изменение ставки призвано сдержать ненефтегазовый дефицит страны на приемлемом уровне.

По оценке правительства, повышение НДС даст федеральному бюджету 620 миллиардов рублей дохода ежегодно, начиная с 2019 года.

В России НДС действует с 1 января 1992 года, тогда была введена максимальная для страны ставка – 28 процентов. С 1 января 1993 года она была понижена до 20 процентов, а с 1 января 2004 года составляла 18 процентов.

Льготная ставка в 10 процентов применяется при реализации ряда продовольственных (мясная продукция, хлеб, яйца и другие) и детских товаров, учебников и книг, медицинских товаров. Нулевая ставка НДС применяется в отношении экспортных товаров, а также товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны. Она также применяется в отношении товаров, работ и услуг, реализуемых для официального использования международными организациями в России.

От маневра к ставке в 20 процентов

Изначальное предложение Минфина РФ предполагало повышение ставки НДС до 22 процентов. Путин поручал правительству определить в 2017 году контуры налоговой системы на следующий электоральный цикл. Министерство финансов помимо других мер разработало так называемый маневр 22/22: снизить ставку страховых взносов и повысить НДС до общего уровня 22 процента.

Сейчас общий объем страховых взносов в РФ составляет 30 процентов от фонда оплаты труда: 22 процента — взнос в Пенсионный фонд (ПФР), 5,1 процента — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9 процента — в Фонд социального страхования. Начиная с 2021 года, общая ставка должна была вырасти до 34 процентов — за счет повышения до 26 процентов взноса в ПФР. Вступающий в силу закон сохраняет ее на уровне 30 процентов.

Идею Минфина о маневре поддержало Минэкономразвития, но против выступил социальный блок правительства. В результате обсуждений было принято решение повысить ставку налога до 20 процентов, а страховые взносы сохранить на уровне 30 процентов. Это предложение правительства было озвучено главой кабинета министров Дмитрием Медведевым в середине июня 2018 года.

После этого вице-премьер Татьяна Голикова объяснила такой подход тем, что повышение ставки до 22 процентов оказало бы «достаточно серьезное влияние на инфляцию».

По словам Силуанова, повышение НДС является самым безобидным из обсуждавшихся правительством налоговых решений. Он отметил, что рассматривались разные предложения, в том числе введение новых налогов на потребление, налог с продаж. Однако введение новых налогов потребовало бы от властей дополнительных усилий по администрированию и привело бы к новым издержкам со стороны бизнеса.