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Заблокированного в автомобиле двухлетнего ребенка спасли в Новосибирске

Видео: Спасателям понадобилось полторы минуты, чтобы разблокировать переднюю дверь автомобиля и обеспечить родителям ребёнка доступ в салон.

1.01.2019 Фото: МАСС-54 Нет комментариев
 
Заблокированного в автомобиле двухлетнего ребенка спасли в Новосибирске

Спасатели призывают родителей быть внимательными

31 декабря на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на ул.Петухова заблокировались двери автомобиля, в котором находится двухлетний ребёнок, сообщают спасатели в группе МАСС-54. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. К счастью, автомобиль находился на прогреве и ребёнку было тепло. Мальчик, расположившись в кресле, наблюдал, как перед машиной ходят перепуганный отец. Спасателям понадобилось полторы минуты, чтобы разблокировать переднюю дверь автомобиля и обеспечить родителям ребёнка доступ в салон.
Ребёнок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Уважаемые родители, напоминаем вам ещё раз. Не оставляйте маленьких ребятишек одних в машине, не закрывайте двери салона, не убедившись, что ключи находятся у вас в руках, а ребёнок уже выведен из автомобиля. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя!а

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.


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