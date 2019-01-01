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Найдено тело убитой попутчиком клиентки BlaBlaCar

Директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой убил попутчик, ранее судимый за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

1.01.2019 Фото: Ирина Ахматова. Фото:соцсети Нет комментариев
 
Найдено тело убитой попутчиком клиентки BlaBlaCar

Ирина Ахматова

Следователи обнаружили тело директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой в лесополосе в Серпуховском районе Подмосковья по показаниям ее предполагаемого убийцы. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

«Тело Ирины Ахматовой обнаружено в лесополосе на Симферопольском шоссе в Серпуховском районе области. Тело было найдено по показаниям задержанного за убийство женщины», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, предполагаемый убийца ограбил Ахматову на 10 тыс. рублей и забрал ее мобильный телефон. «Он испугался, что сбежит, и задушил ее. От ее телефона он позже избавился», — сказал источник.

Согласно его сведениям, фигурант дела ранее был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. «Мужчина разведен, у него двое детей», — уточнил собеседник агентства.

Ахматова исчезла 23 декабря, когда поехала на своем автомобиле из Москвы в Тулу с попутчиком, найденным через BlaBlaCar. Машину 29-летней женщины нашли в Ярославской области. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 39-летний житель города Серпухова.


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