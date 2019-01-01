Фотомарафон «Новогодний хоровод» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели до нового 2019 года осталось совсем чуть-чуть, нас ждет волшебная ночь с 31 декабря на 1 января, утренники в школах и детсадах, корпоративы, хлопоты по выбору меню и шитью костюмов Бэтманов и Человеков-Пауков, Снежинок и Белоснежек, а потом мы растворимся в каникулах. Давайте вместе запомним в ваших снимках – мгновения встречи 2019 года. Кстати, этот год перенесет нас в третье десятилетие 21 века. Ждем ваши фото: дети и взрослые в костюмах, хоровод около елочки, просто ваша зеленая красавица, подарочки, которые вы получили от Деда Мороза, ваш вояж к теплым морям и тур по Золотому кольцу России, посиделки за играми, видеопоздравления, пожелания родным и близким, катание на лыжах – в общем, все-все-все, чем вы были увлечены и чем хотите поделиться с другими! Мы с радостью опубликуем снимки на сайте, в газете «Курьер.Среда.Бердск» и в нашей группе ВКонтакте.

У нас для вас для авторов самых ярких снимков – припрятаны в редакции кружки – «15 лет вместе!».

Присылая фото в нашу редакцию, вы даете согласие на их публикацию на наших медийных площадках и разрешаете использовать ваши персональные данные.

Ждем снимки на bkurer@mail.ru с пометкой Новогодний хоровод