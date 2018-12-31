ЛДПР: С Новым годом!

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Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет всех жителей и гостей нашего горячо любимого и самого прекрасного города с Новым Годом!!!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, пусть сбудутся все Ваши мечты!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.