Президент Путин прилетел к дому с уничтоженным взрывом газа подъездом в Магнитогорске

Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба 68 человек
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда многоэтажного дома, пишет Интерфакс.
Глава государства в понедельник экстренно вылетел в Челябинскую область. Предполагается, что Путин встретится в Магнитогорске с пострадавшими и руководством региона.
Кроме того, в город, где произошло обрушение, вылетел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который будет координировать работу следователей на месте ЧП и организовывать взаимодействие со всеми службами.
На настоящий момент в аэропорту Магнитогорска совершил посадку самолет с министром МЧС России Евгением Зиничевым и министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой на борту, пишет сайт ГУ МЧС по Челябинской области.
На месте обрушения в подъезде многоквартирного жилого дома г. Магнитогорска сотрудники экстренных служб продолжают работу по разбору завалов и спасению людей. Произведена эвакуация жителей соседних подъездов.
Продолжает работу межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и начальника ГУ МЧС по Челябинской области генерал-майора внутренней службы Юрия Буренко.
Включилась в работу прибывшая группировка Специализированной пожарно-спасательной части (55 человек, 8 единиц техники), группировка Уральского учебного спасательного центра (103 человека, 19 единиц техники).
Развернуто два пункта временного размещения вместимостью 1450 человек: школа №14 – г. Магнитогорск, ул. Галлиулина, 11/3 (700 человек), школа №5 – г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 56 (750 человек).
По уточненным данным в подъезде прописано 111 человек + 9 человек снимало квартиру (всего – 120). Установлено местонахождение 52 человек (эвакуировано 16 человек, в т.ч. 7 детей, погибло 4 человека, госпитализировано 4 человека, в т.ч. 2 ребенка, удалось связаться с 28-ю жильцами). Проводится работа по установлению местонахождения 68 человек.
На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения здания, а также низкая температура воздуха. Участники посменно разбирают завалы, работают прибывшие кинологические расчёты. Для обследования состояния здания развёрнут прибывший из Екатеринбурга мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». С целью прослушивания места обрушения проводится «минута тишины».
На месте происшествия организована работа психологов ГУ МЧС России по Челябинской области, ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» (г. Екатеринбург), психологов РСЧС.
Всего для ликвидации привлечено с учетом первого, второго эшелона и резерва: 1383 человека, 228 единиц техники, в том числе от МЧС – 1029 человек, 143 единицы техники.
Наша инфраструктура, в которую хронически не вкладывают деньги, сама по себе является мешками с гексогеном, которые лежат в подвале каждого дома. Где именно он рванет — вопрос абсолютно случайный.
Инфраструктура недофинансирована на триллионы рублей — их изымали и разворовывали все последние 30 лет. Предел устойчивости есть у любой системы, усталостный износ запределен.
Фильм 2014 года «Дурак» указывает (разумеется в художественной форме) что проблема — системная. И пока система останется та же, никто из «правящего класса» не понесет ответственности за подобные трагедии, а соответственно и стимула им что-либо менять и делиться награбленным «пирогом» с людьми «низшего класса» нет. Максимально (и то не всегда) откупятся небольшими для них деньгами за смерть простых людей.
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Припоздал он. Раньше надо было. Но кто ж знал?
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