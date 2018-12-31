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Пропал в Бердске страдающий психическим заболеванием 26-летний житель Искитима

Он неожиданно выскочил из машины родителей, с которыми приехал на бердский рынок. Пропавшего в рыжей бородой ищут с 14.00. Он может находиться в людных местах и передвигаться бегом.(ОРИЕНТИРОВКА)

31.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Нет комментариев
 
Пропал в Бердске страдающий психическим заболеванием 26 летний житель Искитима

Полицейские Бердска получили ориентировку и ищут пропавшего искитимца

Днем 31 декабря в Бердске потерялся 26-летний житель Искитима, страдающий психическим заболеванием. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердской полиции, около 14.00 в последний день 2018 года искитимская семья приехала на бердский центральный рынок. Они припарковали автомобиль со стороны ул. Лелюха. Но молодой человек, не совсем здоровый, неожиданно выскочил из машины и убежал. И теперь родители и полицейские разыскивают его.

Пропал Тимур Александрович Кондрашов. Из особых примет — рыжая борода. Он может передвигаться бегом.

Был одет в белую вязаную шапочку с орнаментом, темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, синие угги, вязаные рукавицы — по две на каждой руке.

Полицейские полагают, что он может находиться вблизи железнодорожного вокзала, в людных местах, например, на площади Горького в районе снежного городка и городской елки. Полицейские ведут поиск пропавшего.

Если вы увидите человека, похожего по приметам на Тимура Кондрашова, убедительная просьба позвонить в полицию Бердска по тел. 3-00-23 или 02. Родители очень беспокоятся о пропавшем, который из-за заболевания после аварии плохо ориентируется и не может обходиться без помощи близких. Они ждут известий о своем пропавшем сыне в отделе МВД по Бердску.


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