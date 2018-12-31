Главный редактор: поздравление с Новым годом и немного о планах на 2019 год!

Дорогие читатели и партнёры!
Спасибо вам за 2018 год! Он был сложным, но интересным. Ярким, а в чем-то грустным. Он принес победы и поражения. Последние мы давно воспринимаем, как отличный опыт сделать выводы и идти к очередной цели, к очередной вершине. Спасибо, что мы живы, что мы строим планы, что у нас есть вы, удивительные на щедрость души читатели и партнёры! Я желаю вам здоровья, благополучия, счастья в 2019 году! Надеюсь, что вы увидите сотни возможностей для себя в новом году. Пусть мир открывается вам, а вы отрываетесь миру!
А двери нашей редакции всегда открыты для вас! Мы вас любим!
В наших планах на 2019 год – несколько интересных социальных проектов, обновление до адаптивности сайта www.kurer-sreda.ru (наконец-то, мы подписали договор на редизайн и даже большую часть денег заплатили в последний рабочий день 2018 года, результат — весна), мы будем много учиться в 2019-м и развивать абсолютно новые направления деятельности!
С Новым 2019-м! Счастья, здоровья и добра! Берегите своих близких — и говорите им слова признательности и любви – это самое важное в жизни!
Всегда ваша, главный редактор Галина Коморникова
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