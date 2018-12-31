Трое человек сгорели ночью 31 декабря в частном доме в Новосибирской области

Трое сгорели ночью в частном доме в Убинском районе
Пожар в частном доме в селе Александро-Невское Убинского района Новосибирской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Точную причину предстоит установить дознавателям МЧС и следователям, которые в настоящее время находятся на месте происшествия, сообщает МЧС по НСО.
По оперативным данным сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 03.49 (вр. местн.), когда пожар принял опасный масштаб и охватил ночью, пока хозяева спали, весь дом. Площадь пожара составила 88 квадратных метров. О локализации объявили в 04.08, открытое горение ликвидировали в 04.28 по местному времени.
По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, при пожаре погибли три человека. Обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа.
В ликвидации пожара были задействованы 13 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС 10 человек и 3 единицы техники.
Пожарные назвали признаки неисправности электропроводки, которые могут привести к пожару:
— горячие электрические вилки или розетки;
— сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;
— звук потрескивания в розетках;
— искрение;
— запах горящей резины, пластмассы;
— следы копоти на вилках и розетках;
— потемнение оплеток электропроводов;
— уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
В случае возникновения возгорания незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную службу по телефону 101 (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов).
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10