Трое человек сгорели ночью 31 декабря в частном доме в Новосибирской области

Пожар в частном доме в селе Александро-Невское Убинского района Новосибирской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Точную причину предстоит установить дознавателям МЧС и следователям, которые в настоящее время находятся на месте происшествия, сообщает МЧС по НСО.

По оперативным данным сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 03.49 (вр. местн.), когда пожар принял опасный масштаб и охватил ночью, пока хозяева спали, весь дом. Площадь пожара составила 88 квадратных метров. О локализации объявили в 04.08, открытое горение ликвидировали в 04.28 по местному времени.

По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, при пожаре погибли три человека. Обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа.

В ликвидации пожара были задействованы 13 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС 10 человек и 3 единицы техники.

Пожарные назвали признаки неисправности электропроводки, которые могут привести к пожару:

— горячие электрические вилки или розетки;

— сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;

— звук потрескивания в розетках;

— искрение;

— запах горящей резины, пластмассы;

— следы копоти на вилках и розетках;

— потемнение оплеток электропроводов;

— уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

В случае возникновения возгорания незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную службу по телефону 101 (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов).