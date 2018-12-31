Обморозил пальцы и руку после корпоратива пьяный житель Новосибирска

30 декабря в 18:38 на телефон ОД МАСС поступил вызов от родных мужчины 1981 года рождения, сообщают в группе спасателей МАСС-54. Мужчина отмечал новогодний корпоратив и перебрав со спиртным долгое время находился на улице. Так как на улице сохраняется довольно низкая температура, мужчина получил обморожение конечностей 3 степени, но на этом беды мужчины не закончились, в следствии опухшей конечности на одном из пальцев руки обручальное кольцо передавило палец. Прибывшие на вызов спасатели МАСС, аккуратно перекусили основание кольца и освободили палец.

Спасатели МАСС напоминают,что алкоголь и мороз вещи не совместимые.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.