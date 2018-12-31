Смертельное ДТП: погибла жительница Кемерова в столкновении Mazda и Volvo под Новосибирском

30 декабря в 16.40 на 110 километре трассы Сибирь Р-255 в Болотнинском райне районе произошло ДТП. 34-летняя жительница города Кемерово, управляя автомобилем «Мазда 3», двигаясь в строну Новосибирска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Вольво», сообщает сайт МВД по НСО. В результате ДТП погибла водитель «Мазды», двое несовершеннолетних пассажиров – 10-летняя девочка и 2-летний мальчик доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.