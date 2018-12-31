На 31 кг похудел за четыре месяца 170-килограммовый житель Бердска

История худеющего бердчанина Павла Синицына вызвала интерес и массу комментариев на сайте «Курьер.Среда.Бердск». Горожане поддерживают мужчину в его желании похудеть.

— Парень просто молодчага!- восхищаются читатели.

Накануне Нового года «Курьер» узнал какие у него планы на следующий год и что будет на новогоднем столе?

На сегодняшний день вес Павла 139 кг. За 4,5 месяца он похудел на 31 кг.

— Я чувствую себя намного лучше и легче, -признался он, — мне не верится, что я сбросил 30 кг!

Первый раз за долгое время он позволит себе любимую селедку под шубой, жирненькую, с майонезом и бокал красного сухого вина.

На Новый год он приготовит курицу на соли. Блюдо готовится очень просто. Его под силу приготовить любому.

Тушку курицы разрезать и выложить на пачку крупной соли на противень, запекать в духовке до готовности.

3 января он отправится на тренировки и следующие пол года будет биться с лишними килограммами.

— Я очень благодарен всем тем, кто меня поддерживает. Без поддержки тяжело. Если вы решили заняться собой, не откладывайте на понедельник, а просто идите и делайте. Я уверен, если вы начнете худеть, вам это очень сильно понравится. Я думал, что мне будет тяжело, оказалось, что мне худеть по кайфу!

Как писал «Курьер», желание худеть пришло к 35-летнему бердчанину Павлу Синицыну в августе 2018 года.

Автор видео Елена Белоусова



Горожанин продолжает вести видеоблог. Он советует тем, тем кто решил сбросить вес не бояться, просто начать заниматься собой. Его мечта похудеть к лету 2019 года до 100 кг.