КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Продам двухуровневую квартиру в новом доме!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Трое человек сгорели ночью 31 декабря в частном доме в Новосибирской области

Обморозил пальцы и руку после корпоратива пьяный житель Новосибирска

Зарастет ли мусором при тарифе 92 рубля с 3 января 2019 года Бердск?

Новогоднее ЧП в Бердске: пожар уничтожил дом на ул.Трудовой

На 31 кг похудел за четыре месяца 170-килограммовый житель Бердска

График выплаты пенсий в Бердске на Новый год

Как работают кассы РКЦ в новогодние праздники в Бердске

Теплая погода в -9 ждет 31 декабря 2018 года жителей Бердска

Почти 2 тысячи онкологов не хватает больницам России

Денег просят у Деда Мороза жители России

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


На 31 кг похудел за четыре месяца 170-килограммовый житель Бердска

Под бой курантов Павел Синицын выпьет бокал красного вина и съест порцию селедки под шубой. Он поделился рецептом вкуснейшей курочки, которая украсит и его новогоднее меню. (ВИДЕО)

31.12.2018 Фото: предоставлено Павлом Синициным 6 коммент.
 
На 31 кг похудел за четыре месяца 170 килограммовый житель Бердска

Павел Синицын похудел на 30 кг за 4 месяца

История худеющего бердчанина Павла Синицына вызвала интерес и массу комментариев на сайте «Курьер.Среда.Бердск». Горожане поддерживают мужчину в его желании похудеть.
— Парень просто молодчага!- восхищаются читатели.
Накануне Нового года «Курьер» узнал какие у него планы на следующий год и что будет на новогоднем столе?
На сегодняшний день вес Павла 139 кг. За 4,5 месяца он похудел на 31 кг.
— Я чувствую себя намного лучше и легче, -признался он, — мне не верится, что я сбросил 30 кг!
Первый раз за долгое время он позволит себе любимую селедку под шубой, жирненькую, с майонезом и бокал красного сухого вина.
На Новый год он приготовит курицу на соли. Блюдо готовится очень просто. Его под силу приготовить любому.
Тушку курицы разрезать и выложить на пачку крупной соли на противень, запекать в духовке до готовности.
3 января он отправится на тренировки и следующие пол года будет биться с лишними килограммами.
— Я очень благодарен всем тем, кто меня поддерживает. Без поддержки тяжело. Если вы решили заняться собой, не откладывайте на понедельник, а просто идите и делайте. Я уверен, если вы начнете худеть, вам это очень сильно понравится. Я думал, что мне будет тяжело, оказалось, что мне худеть по кайфу!
Как писал «Курьер», желание худеть пришло к 35-летнему бердчанину Павлу Синицыну в августе 2018 года.
Автор видео Елена Белоусова

Горожанин продолжает вести видеоблог. Он советует тем, тем кто решил сбросить вес не бояться, просто начать заниматься собой. Его мечта похудеть к лету 2019 года до 100 кг.

На 31 кг похудел за четыре месяца 170 килограммовый житель Бердска

Житель Бердска Павел Синицын мечтает похудеть к лету 2019 года до 100 кг

На 31 кг похудел за четыре месяца 170 килограммовый житель Бердска


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Главный редактор: поздравление с Новым годом и немного о планах на 2019 год! Фото: Кажется, мусор поглотит Бердск 1 января! Высылайте фото с мусором на bkurer@mail.ru Трое человек сгорели ночью 31 декабря в частном доме в Новосибирской области

(6) Комментариев

  1. Алина Сибирская

    Антон,очень классный тренер,грамотный!Я когда пришла в спортзал в а-спорт ,долго наблюдала и выделила именно его!грамотный,постоянно обучается,ездит на семинары!молодец,я даже и не удивлена,что кто к нему попадет тот здоровеньким уйдет)))

    Thumb up 7 Thumb down 0

  2. дайте слова

    поддерживаю,молодец,так держать!

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    а я хочу поправится но ни как не получается

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    о как комсомольцев жизнь раскидываете

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика