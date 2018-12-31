Почти 2 тысячи онкологов не хватает больницам России

Дефицит онкологов в России сейчас составляет 1,9 тысячи специалистов, в целом за последние четыре года дефицит врачей в стране уменьшился почти вдвое, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, пишут РИА Новости.

«Задача у нас — к концу 2021 года дефицит в первичном звене полностью устранить. Кроме того, для реализации онкологической программы нам надо подготовить 1900 онкологов недостающих, нам надо подготовить около 550 медицинских физиков и так далее. Мы это все знаем, знаем, откуда будем брать кадры, как их готовить. Фактически, мы над этим последние годы трудимся», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос о том, характерен ли сегодня для медицинского сообщества страны кадровый голод, министр уточнила, что он есть, но за последние четыре года существенно снизился.

«У нас сохраняется, безусловно, дефицит и врачей, и среднего персонала, но он существенно уменьшился. Если в 2014 году нам не хватало 40,5 тысяч врачей, сейчас эта цифра 22,5 тысячи. Но, с учетом профицита по некоторым специальностям в стационаре, у нас в первичном звене дефицит 27 тысяч врачей», — отметила она.

По ее словам, для каждого региона были определены не только существующий уровень дефицита, но и дорожная карта по его устранению. «Мы создали кластеры вокруг ведущих медицинских вузов, мы знаем, кто для кого будет готовить кадры», — добавила глава Минздрава.