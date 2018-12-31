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Денег просят у Деда Мороза жители России

Россияне попросили бы у Деда Мороза в подарок на Новый год здоровья себе, своей семье и всем людям (37%), а каждый десятый (10%) пожелал бы мира во всем мире.

31.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Денег просят у Деда Мороза жители России

ВЦИОМ рассказал, о чем россияне чаще всего просили Деда Мороза

Молодое поколение мечтает о деньгах и интересной работе, в то время как люди более старшего возраста хотят здоровья и мира.
Россияне попросили бы у Деда Мороза в подарок на Новый год здоровья себе, своей семье и всем людям (37%), а каждый десятый (10%) пожелал бы мира во всем мире. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в субботу на сайте организации.
«Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям (37%). Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%). На втором месте в списке желаний наших сограждан — мир во всем мире (10%)», — говорится в исследовании.

Также 9% россиян попросили бы у Деда Мороза денег и материального благополучия (чаще всего об этом заявляли молодые люди в возрасте 18-24-х лет (17%). Каждый двадцатый (5%) попросил бы квартиру или дачу (чаще остальных такое желание высказывали респонденты в возрасте 18-24-х лет). Также по 5% опрошенных пожелали бы благополучия всем людям, повышения зарплаты, достойной работы и карьерного роста. Порядка 4% россиян пожелали бы процветания и стабильности нашей стране, по 3% опрошенных попросили бы у Деда Мороза счастья всем людям, повышения пенсии и повышения уровня жизни.

Среди прочего наши сограждане пожелали бы понижения цен на все, благополучия в семье, путешествие для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильности и спокойствия, благополучия для детей и внуков, закрыть все кредиты и долги, различные нематериальные пожелания обществу (сил, доброты, ума) и удачи (по 2%), говорится в данных опроса.

«Молодые мечтают о деньгах, достойной и интересной работе, среднее поколение — о зарплате и карьере, о квартире, даче, машине и семейном благополучии, а старшие — о здоровье и мире», — прокомментировал результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 14 декабря 2018 года в форме телефонного интервью по случайной выборке среди 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: ТАСС


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