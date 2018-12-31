Твой гороскоп на январь 2019

На плечах Скорпионов в январе 2019 года лежит большая ответственность – за дом, за работу. Не волнуйтесь – и с честью выйдите из ситуации. Уже в новогоднюю ночь у вас появится чувство, что все ваши желания исполнятся. И это чувство вас не обманет. Вы наполнены энергией, излучаете позитив, уверены

в себе, а значит, у вас великолепные шансы на успех. Главное – приложить силы там, где это действительно требуется.