Твой гороскоп на январь 2019

В январе 2019 года Овнам необходимо равномерно распределить силы. Чтобы все задуманное воплотилось в реальность, действовать нужно методично и настойчиво. Не рвитесь вперед! Этот период – прекрасный шанс воспользоваться протекцией влиятельных знакомых. Не упустите его, и в жизни появится заманчивая перспектива.
В январе 2019 года наступил черед Тельца заняться собой любимым. Отложите в сторону дела, настройтесь на позитивный лад и как следует отдохните. Единственный верный способ решить надоевшую проблему – скрыться от нее. Улетайте, уезжайте, запритесь – и без вас обойдутся.
Чтобы в январе 2019 года в семье Близнеца воцарился мир, придется поработать над собой. Будьте добрее к близким, придумайте совместное занятие – и все наладится. Лучший деловой союз в этом месяце сложится с вашей драгоценной половиной. Вдвоем можете свернуть горы и пополнить бюджет.
В январе 2019 года Ракам представится возможность добраться до желанной цели. Судьба словно распахнет перед вами дверь: ловите момент. Встав перед жизненной дилеммой, попросите любимого человека или доверенного коллегу помочь в выборе решения и прислушайтесь к совету.
Чтобы в январе 2019 года Льва не засосала рутина, звезды советуют найти новый интерес. Не представляете, сколько удовольствия доставит новое хобби. Единственный способ наладить отношения в коллективе – перейти на неформальное общение. Зовите коллег на вечеринки или пейте с ними кофе.
В январе 2019 года Деве, отстаивая права, необходимо быть осторожнее с боссом. Из искры легко возгореться пламени большого конфликта. Подумайте, нужно ли вам это? Вы не прижимисты и жадноваты, а расчетливы и разумны. Сейчас пришло время экономить – грядущие приятные перемены потребуют вложений.
В январе 2019 года в жизни Весов установилась гармония, что может вызвать зависть и раздражение. Поменьше рассказывайте о своем счастье посторонним. Решительнее говорите слово «нет». Найдется немало желающих воспользоваться вашим характером – дайте им отпор.
На плечах Скорпионов в январе 2019 года лежит большая ответственность – за дом, за работу. Не волнуйтесь – и с честью выйдите из ситуации. Уже в новогоднюю ночь у вас появится чувство, что все ваши желания исполнятся. И это чувство вас не обманет. Вы наполнены энергией, излучаете позитив, уверены в себе, а значит, у вас великолепные шансы на успех. Главное – приложить силы там, где это действительно требуется.
В январе 2019 года Козероги будут поглощены чувствами. И семейные, и пока холостые представители знака сейчас думают только о любви. Кто бы мог подумать, что вы способны завести роман на работе! А похоже, именно так и происходит. Из этого может вырасти интересная история.
В январе 2019 года представители знака Стрелец смогут обрести новый круг общения, друзей, которые останутся на долгие годы. Чаще выходите в люди и завязывайте знакомства. Чтобы забуксовавшая карьера наконец вырвалась вперед, воспользуйтесь нарисовавшимся шансом. Он гораздо перспективнее, чем кажется.
Напрасно Водолеи боялись перемен – события января 2019 года покажут, что все идет по лучшему сценарию и выбранный курс верен. Так держать! Ваше сильное качество – креативность. Используйте его по полной, когда обнаружите, что увязли в рутине. Неожиданная идея спасет положение.
В январе 2019 года вас загрузят по полной программе, но не пугайтесь. Сейчас Рыбам выгодно быть на виду. В конце месяца вас ждет заслуженное вознаграждение. Если показалось, что вас прижали к стенке, не волнуйтесь! Выйти из передряг без ущерба помогут везение и природное обаяние.
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