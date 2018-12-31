Зима в Бердске – это не повод сидеть дома

Каникулы и праздники еще впереди! А новогодние каникулы - это повод провести время вместе с семьей.
Отдыхают все: дети и взрослые. И вовсе не обязательно убегать от морозов в теплые страны. Есть и у нас много интересных мест, где можно провести весело и интересно время. Помимо каникул, встречайте другие праздники нового 2019 года: 13 января – Старый Новый год, 5 февраля – Китайский новый год. Мы вам предлагаем небольшие подсказки, как сделать праздники еще ярче и интереснее!
Отдых и спорт рядом!
Провести пару-тройку дней можно в санаториях и пансионатах Бердска и Алтайского края. Культурно можно отдохнуть в кино, театрах, заказав столик в уютном кафе или необычном ресторане. Подтянуть после новогодней ночи животик можно на базах отдыха, например, посвятив отдых катанию на лыжах или коньках. Не забываем, что рядом с нами большое количество бассейнов, спортивных комплексов, ледовых дворцов.
Распродажа!
В новогодние каникулы у нас есть свободное время, когда мы можем спокойно прогуляться по магазинам и торговым центрам в поиске нужной обновки. К этому медленному ритму прилагаются соблазнительные рождественские распродажи!
Всем приятного аппетита!
Если вы уже доели свое оливье и вам совсем не хочется провести каникулы около плиты на кухне! А потом еще мыть гору посуды! На помощь «лени» придут рестораны и доставка еды! В новогодние каникулы бердчане всегда с большей охотой посещают рестораны и кафе. Работать рестораны и кафе начинают уже со 2 января. Так же вам в помощь придет доставка пиццы и суши. Все просто кликнул на сайт, выбрал - и вкусные готовые блюда на вашем столе в течение 30-60 минут или заказан столик! Продлите себе праздник!
Мастер-классы
Новогодние каникулы время, когда мы можем вместе с детьми пойти «в свет», на утренник, мастер-класс, просто погулять… и открыть для себя, что ваш ребенок очень вырос за минувший 2018 год. И это будет самым главным чудом в январские каникулы! Не упускайте шанс поучиться вместе чему-то новому вместе с вашими мальчиками и девочками.
Курсы и дополнительное образование
В каникулы возможно все! И даже вы можете использовать это время для посещения каких-либо кратковременных курсов и уроков. Вы сможете понять – ваше это или нет? Рисование, пение, танцы, робототехника… И, может быть,Этот опыт перерастет в увлечение или даже будущую профессию.
Медицинская помощь
Как работают больницы и медицинские центры?
Мемори
К сожалению, новогодние каникулы могут стать временем, когда мы провожаем в последний путь близких. И важно, в это время иметь под рукой телефоны ритуальных служб, куда можно обратиться за помощью по организации похорон.
НОМЕРА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
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