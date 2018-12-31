Зима в Бердске – это не повод сидеть дома

Если вы уже доели свое оливье и вам совсем не хочется провести каникулы около плиты на кухне! А потом еще мыть гору посуды! На помощь «лени» придут рестораны и доставка еды! В новогодние каникулы бердчане всегда с большей охотой посещают рестораны и кафе. Работать рестораны и кафе начинают уже со 2 января. Так же вам в помощь придет доставка пиццы и суши. Все просто кликнул на сайт, выбрал - и вкусные готовые блюда на вашем столе в течение 30-60 минут или заказан столик! Продлите себе праздник!