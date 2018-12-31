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График выплаты пенсий в Бердске на Новый год

Бердчане, получающие пенсии в банках в первой половине месяца, получат деньги за январь до 29 декабря. Почтальоны разнесут пенсию с 3 по 8 января.

31.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
График выплаты пенсий в Бердске на Новый год

С 1 января пенсию повысят на 7%

В связи с предстоящими праздничными днями будут перечислены в доставочные структуры средства на выплаты пенсий гражданам, получающим пенсию в первой половине января, уже до конца этой недели, до 29 декабря в Бердске. Тем пенсионерам, которые получают пенсию в первой половине месяца через кредитные учреждения (банки), пенсия за январь будет перечислена в конце декабря. Зачисление средств на счета пенсионеров требует некоторого времени и происходит не позднее следующего дня после того, как Пенсионный фонд РФ перечислил деньги на счета кредитной организации.

Почта будет выплачивать пенсию с 3 по 8 января.

Бердчане получат за январь пенсию с добавкой. С 1 января она будет проиндексирована на 7%.


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