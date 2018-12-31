График выплаты пенсий в Бердске на Новый год

В связи с предстоящими праздничными днями будут перечислены в доставочные структуры средства на выплаты пенсий гражданам, получающим пенсию в первой половине января, уже до конца этой недели, до 29 декабря в Бердске. Тем пенсионерам, которые получают пенсию в первой половине месяца через кредитные учреждения (банки), пенсия за январь будет перечислена в конце декабря. Зачисление средств на счета пенсионеров требует некоторого времени и происходит не позднее следующего дня после того, как Пенсионный фонд РФ перечислил деньги на счета кредитной организации.

Почта будет выплачивать пенсию с 3 по 8 января.

Бердчане получат за январь пенсию с добавкой. С 1 января она будет проиндексирована на 7%.