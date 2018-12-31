Теплая погода в -9 ждет 31 декабря 2018 года жителей Бердска

Аномально холодная погода, которая установилась в регионах Западной Сибири в последнюю неделю декабря, на время январских каникул сменится потеплением. Об этом сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Ренад Ягудин.

С воскресенья, 23 декабря, в регионах юго-востока Западной Сибири температура воздуха ночью в отдельные дни опускалась до 35-40 градусов ниже нуля. Третья декада декабря в новосибирской области оказалась на 6-12 градусов холоднее климатической нормы.

«Мы ждем, что холодный антициклон будет отступать на восток и юго-восток, и морозы будут слабеть. < …> В основном процессы будут связаны с переносом воздушных масс с запада и юго-запада, то есть не с Арктики. В Новосибирской области температура будет колебаться от 16-21, местами 26, до 10-15 градусов ночью. Дневные температуры составят от 12-17 до 5-10 градусов. Снегопады, метели возможны в отдельные дни», — цитирует Ягудина ТАСС.

В ночь на пятницу в Новосибирской области и соседних регионах температура воздуха понижалась до 30 градусов мороза, в том числе и в Бердске. В субботу днем столбик термометра показывает 22-26 градусов.

По сообщению Яндекс. Погоды, уже в воскресенье, 30 декабря, в Бердске «потеплеет» до минус 15 градусов. А в последний день 2018 года ожидает днем 9 градусов мороза. В новогоднюю ночь синоптики обещают в Бердске -15. Такая же погода сохранится 1 января 2019 года. 2 января похолодает на пару градусов. В конце следующей недели, 3, 4 и 5 января, мороз будет крепчать — до -21. но уже в воскресенье, 6 января, столбик термометра снова поползет вверх — до отметки минус 16.

В новогоднюю ночь в Новосибирской области возможны снегопады и метели с порывистым ветром. Снег прогнозирую в последние дни декабря и первые дни 2019 года.