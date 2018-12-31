КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Продам двухуровневую квартиру в новом доме!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Трое человек сгорели ночью 31 декабря в частном доме в Новосибирской области

Обморозил пальцы и руку после корпоратива пьяный житель Новосибирска

Зарастет ли мусором при тарифе 92 рубля с 3 января 2019 года Бердск?

Новогоднее ЧП в Бердске: пожар уничтожил дом на ул.Трудовой

На 31 кг похудел за четыре месяца 170-килограммовый житель Бердска

График выплаты пенсий в Бердске на Новый год

Как работают кассы РКЦ в новогодние праздники в Бердске

Теплая погода в -9 ждет 31 декабря 2018 года жителей Бердска

Почти 2 тысячи онкологов не хватает больницам России

Денег просят у Деда Мороза жители России

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Теплая погода в -9 ждет 31 декабря 2018 года жителей Бердска

В новогоднюю ночь синоптики обещают в Бердске -15. Такая же погода сохранится 1 января 2019 года.

31.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Теплая погода в 9 ждет 31 декабря 2018 года жителей Бердска

Новогодняя ночь обещает быть в Бердске волшебной

Аномально холодная погода, которая установилась в регионах Западной Сибири в последнюю неделю декабря, на время январских каникул сменится потеплением. Об этом сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Ренад Ягудин.

С воскресенья, 23 декабря, в регионах юго-востока Западной Сибири температура воздуха ночью в отдельные дни опускалась до 35-40 градусов ниже нуля. Третья декада декабря в новосибирской области оказалась на 6-12 градусов холоднее климатической нормы.

«Мы ждем, что холодный антициклон будет отступать на восток и юго-восток, и морозы будут слабеть. < …> В основном процессы будут связаны с переносом воздушных масс с запада и юго-запада, то есть не с Арктики. В Новосибирской области температура будет колебаться от 16-21, местами 26, до 10-15 градусов ночью. Дневные температуры составят от 12-17 до 5-10 градусов. Снегопады, метели возможны в отдельные дни», — цитирует Ягудина ТАСС.

В ночь на пятницу в Новосибирской области и соседних регионах температура воздуха понижалась до 30 градусов мороза, в том числе и в Бердске. В субботу днем столбик термометра показывает 22-26 градусов.

По сообщению Яндекс. Погоды, уже в воскресенье, 30 декабря, в Бердске «потеплеет» до минус 15 градусов. А в последний день 2018 года ожидает днем 9 градусов мороза. В новогоднюю ночь синоптики обещают в Бердске -15. Такая же погода сохранится 1 января 2019 года. 2 января похолодает на пару градусов. В конце следующей недели, 3, 4 и 5 января, мороз будет крепчать — до -21. но уже в воскресенье, 6 января, столбик термометра снова поползет вверх — до отметки минус 16.

В новогоднюю ночь в Новосибирской области возможны снегопады и метели с порывистым ветром. Снег прогнозирую в последние дни декабря и первые дни 2019 года.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Главный редактор: поздравление с Новым годом и немного о планах на 2019 год! Фото: Кажется, мусор поглотит Бердск 1 января! Высылайте фото с мусором на bkurer@mail.ru Трое человек сгорели ночью 31 декабря в частном доме в Новосибирской области

(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Аномальные морозы сменятся потеплением перед Новым годом в Бердске»

    Вы из какой южной республики пишете? Для западной-Сибири морозы в 43-47 градусов в декабре-февраль всегда были нормой! А жалкие 28-30 градусов никогда за мороз в Сибири не воспринималось, так, просто норма. В Сибири, Правильно писать так: Лёгкий морозец в 28 градусов сменится аномальной жарой, перед Новым годом в Бердске. В Сибири, в декабре, 5-10 градусов минус, это какой-то Таджикистан….

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика