Теплая погода в -9 ждет 31 декабря 2018 года жителей Бердска

Аномально холодная погода, которая установилась в регионах Западной Сибири в последнюю неделю декабря, на время январских каникул сменится потеплением. Об этом сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Ренад Ягудин.
С воскресенья, 23 декабря, в регионах юго-востока Западной Сибири температура воздуха ночью в отдельные дни опускалась до 35-40 градусов ниже нуля. Третья декада декабря в новосибирской области оказалась на 6-12 градусов холоднее климатической нормы.
«Мы ждем, что холодный антициклон будет отступать на восток и юго-восток, и морозы будут слабеть. < …> В основном процессы будут связаны с переносом воздушных масс с запада и юго-запада, то есть не с Арктики. В Новосибирской области температура будет колебаться от 16-21, местами 26, до 10-15 градусов ночью. Дневные температуры составят от 12-17 до 5-10 градусов. Снегопады, метели возможны в отдельные дни», — цитирует Ягудина ТАСС.
В ночь на пятницу в Новосибирской области и соседних регионах температура воздуха понижалась до 30 градусов мороза, в том числе и в Бердске. В субботу днем столбик термометра показывает 22-26 градусов.
По сообщению Яндекс. Погоды, уже в воскресенье, 30 декабря, в Бердске «потеплеет» до минус 15 градусов. А в последний день 2018 года ожидает днем 9 градусов мороза. В новогоднюю ночь синоптики обещают в Бердске -15. Такая же погода сохранится 1 января 2019 года. 2 января похолодает на пару градусов. В конце следующей недели, 3, 4 и 5 января, мороз будет крепчать — до -21. но уже в воскресенье, 6 января, столбик термометра снова поползет вверх — до отметки минус 16.
В новогоднюю ночь в Новосибирской области возможны снегопады и метели с порывистым ветром. Снег прогнозирую в последние дни декабря и первые дни 2019 года.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
«Аномальные морозы сменятся потеплением перед Новым годом в Бердске»
Вы из какой южной республики пишете? Для западной-Сибири морозы в 43-47 градусов в декабре-февраль всегда были нормой! А жалкие 28-30 градусов никогда за мороз в Сибири не воспринималось, так, просто норма. В Сибири, Правильно писать так: Лёгкий морозец в 28 градусов сменится аномальной жарой, перед Новым годом в Бердске. В Сибири, в декабре, 5-10 градусов минус, это какой-то Таджикистан….
0 0