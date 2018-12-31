Как работают кассы РКЦ в новогодние праздники в Бердске

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Заплатить, заплатить, за то заплатить, за это заплатить…
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А я в очередной раз призову всех пользователей интернета в Бердске: возьмите на себя оплату для своих пожилых родственников, чтобы им по очередям не стоять. Даже не в денежном смысле — не все это могут — а только в том, чтобы сделать это дистанционно.
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Кассы-то будут открыты 5 и 6 января. Только за отопление и воду заплатить скорее всего не получится. КБУ в связи с отказом от услуг Новосибирскэнергосбыта не сможет принимать еще свои платежи. И жителям, пришедшим платить 5 и 6 января придется прийти в кассы еще раз, после 9 января.
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