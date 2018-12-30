Желтые жилеты: Тысячи сербов протестуют в Белграде против пенсионной реформы и президента

Несколько тысяч человек приняли участие в четвертом по счету антиправительственном шествии по центру Белграда. Как сообщает в субботу корреспондент ТАСС с места событий, протестующие, многие из которых пришли на акцию в желтых жилетах, выступили против изменений пенсионного законодательства.

Демонстрация под лозунгами «Хотим реформу и контроль пенсионного фонда» и «Грабеж пенсионеров — это не реформа» стартовала у философского факультета Белградского университета. Затем колонна протестующих двинулась по улицам города. На акции протеста не было видно полиции или жандармерии в форме, на перекрестках дежурили машины автоинспекции, останавливая движение автомобилей по маршруту следования колонны. МВД Сербии пока не сообщало данных о численности протестующих.

Сообщается, что люди в колонне свистели в раздаваемые им организаторами свистки, группы молодежи били в барабаны. Параллельно звукоусилители транслировали нарезку новостей национального канала РТС с упоминанием имени президента Александара Вучича. Кроме того, толпа по команде людей с мегафонами скандировала антиправительственные лозунги.

Организаторы заявили, что следующая демонстрация пройдет 6 января. Самая массовая акция протеста намечена на 16 января — в годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Ивановича.

Поводом к началу протестов три недели назад стало избиение группой злоумышленников одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац. Оппозиция обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала сторонников выйти на улицы. Сербский актер Бранислав Трифунович, выступающий на каждой протестной акции, заявил о поддержке движения «Правда для Давида», которое появилось в соседней Республике Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) к президентским выборам, прошедшим там 7 октября.