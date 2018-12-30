Желтые жилеты: Тысячи сербов протестуют в Белграде против пенсионной реформы и президента

В интервью проправительственному телеканалу Вучич заявил, что готов обсудить требования оппозиции, чтобы понять, что вызывает волнения
Несколько тысяч человек приняли участие в четвертом по счету антиправительственном шествии по центру Белграда. Как сообщает в субботу корреспондент ТАСС с места событий, протестующие, многие из которых пришли на акцию в желтых жилетах, выступили против изменений пенсионного законодательства.
Демонстрация под лозунгами «Хотим реформу и контроль пенсионного фонда» и «Грабеж пенсионеров — это не реформа» стартовала у философского факультета Белградского университета. Затем колонна протестующих двинулась по улицам города. На акции протеста не было видно полиции или жандармерии в форме, на перекрестках дежурили машины автоинспекции, останавливая движение автомобилей по маршруту следования колонны. МВД Сербии пока не сообщало данных о численности протестующих.
Сообщается, что люди в колонне свистели в раздаваемые им организаторами свистки, группы молодежи били в барабаны. Параллельно звукоусилители транслировали нарезку новостей национального канала РТС с упоминанием имени президента Александара Вучича. Кроме того, толпа по команде людей с мегафонами скандировала антиправительственные лозунги.
Организаторы заявили, что следующая демонстрация пройдет 6 января. Самая массовая акция протеста намечена на 16 января — в годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Ивановича.
Поводом к началу протестов три недели назад стало избиение группой злоумышленников одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац. Оппозиция обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала сторонников выйти на улицы. Сербский актер Бранислав Трифунович, выступающий на каждой протестной акции, заявил о поддержке движения «Правда для Давида», которое появилось в соседней Республике Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) к президентским выборам, прошедшим там 7 октября.
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после разрушения СССР во всех капстранах стали постепенно сворачивать всякого рода социальные «пряники» , повышать налоги на граждан, при этом всё больше расширялись власть и права мировых корпораций, разрушая национальные экономики…
То же повышение возраста выхода на пенсию началось примерно 5-7-10 лет назад — но при подчинении национальных экономик мировым корпорациям это оказалось крайне болезненным — в разных странах процессы идут немного по разному , но суть одна..
В общем, думаю, что в 19 году поднимутся не только сербы …чем закончится. гадать не берусь , но сами западные прогнозисты крайне мрачно оценивают грядущий год в плане экономики…
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