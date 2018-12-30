Без поздравлений с Новым годом от Путина остались президенты Украины и Грузии

Лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений с рождественскими и новогодними праздниками от лица президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Всего, как отмечается на сайте, Путин поздравил руководство почти 40 стран.

Поздравления получили в общей сложности более 50 адресатов, включая руководителей спортивных ассоциаций и объединений, экс-президентов и бывших премьеров.