На 31 кг похудел за четыре месяца 170-килограммовый житель Бердска

История худеющего бердчанина Павла Синицына вызвала интерес и массу комментариев на сайте «Курьер.Среда.Бердск». Горожане поддерживают мужчину в его желании похудеть.
— Парень просто молодчага!- восхищаются читатели.
Накануне Нового года «Курьер» узнал какие у него планы на следующий год и что будет на новогоднем столе?
На сегодняшний день вес Павла 139 кг. За 4,5 месяца он похудел на 31 кг.
— Я чувствую себя намного лучше и легче, -признался он, — мне не верится, что я сбросил 30 кг!
Первый раз за долгое время он позволит себе любимую селедку под шубой, жирненькую, с майонезом и бокал красного сухого вина.
На Новый год он приготовит курицу на соли. Блюдо готовится очень просто. Его под силу приготовить любому.
Тушку курицы разрезать и выложить на пачку крупной соли на противень, запекать в духовке до готовности.
3 января он отправится на тренировки и следующие пол года будет биться с лишними килограммами.
— Я очень благодарен всем тем, кто меня поддерживает. Без поддержки тяжело. Если вы решили заняться собой, не откладывайте на понедельник, а просто идите и делайте. Я уверен, если вы начнете худеть, вам это очень сильно понравится. Я думал, что мне будет тяжело, оказалось, что мне худеть по кайфу!
Как писал «Курьер», желание худеть пришло к 35-летнему бердчанину Павлу Синицыну в августе 2018 года.
Автор видео Елена Белоусова
Горожанин продолжает вести видеоблог. Он советует тем, тем кто решил сбросить вес не бояться, просто начать заниматься собой. Его мечта похудеть к лету 2019 года до 100 кг.
Житель Бердска Павел Синицын мечтает похудеть к лету 2019 года до 100 кг
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Антон,очень классный тренер,грамотный!Я когда пришла в спортзал в а-спорт ,долго наблюдала и выделила именно его!грамотный,постоянно обучается,ездит на семинары!молодец,я даже и не удивлена,что кто к нему попадет тот здоровеньким уйдет)))
1 0
Стремная реклама, стремного зала…
0 0