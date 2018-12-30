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Нетрезвые водители Бердска! Вас ловят!

Полиция призывает бердчан сообщать о подозрительных водителях за рулем.

30.12.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий
 
Нетрезвые водители Бердска! Вас ловят!

От алкотестера пьяные водители часто отказываются

В период новогодних каникул госавтоинспекторы Новосибирской области в целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на дорогах проведут на территории региона профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» и «Трасса», сообщает сайт полиции.

По словам  бердчан, активно уже останавливают водителей 30 декабря в Бердске.

В местах концентрации дорожно-транспортных происшествий экипажи ДПС будут выявлять водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, способные привести к авариям.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, по телефонам: (383) 220-70-77, 232-23-21, 232-85-40.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Мемфитамин ваши тесты у наркологов без трупов не работают — так что не будем портить гаишникам Новый год.
    Пусть просто поздравляют с праздником ( извиняться не обязательно)

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