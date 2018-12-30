Силуанов: рубль будет стабильным, несмотря на падение на 17,5% его курса к доллару

За прошедший год курс рубля снизился на 17,5% по отношению к доллару — до 69,8175 рубля, к евро — на 6,8%, до 79,99 рубля, следует из итогов торгов Московской биржи.

Стоимость нефти марки Brent за 2018-й упала на 21,6% — с 66,87 до 53,03 доллара за баррель. В рублях цена барреля на конец года составила почти 3,84 тысячи рублей — почти столько же она стоила и год назад.

Курс рубля будет стабильным

В четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что нет никаких оснований говорить о нестабильности рубля.

Он отметил, что основные факторы, которые в последнее время влияют на курс российского рубля, — санкции и изменения цен на энергоносители.

Падение нефтяных цен

На минувшей неделе мировые цены на нефть Brent впервые с июля 2017 года упали ниже отметки в 50 долларов за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 6,32%, до 42,7 доллара за баррель.

Таким образом инвесторы отреагировали на снижение как американского, так и глобального фондового рынка на фоне ситуации с бюджетом США. Двадцать второго декабря правительство страны частично остановило работу, так как конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Источник: РИА Новости