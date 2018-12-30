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Силуанов: рубль будет стабильным, несмотря на падение на 17,5% его курса к доллару

За прошедший год курс рубля снизился на 17,5% по отношению к доллару — до 69,8175 рубля, к евро — на 6,8%, до 79,99 рубля. Цены на нефть Brent впервые с июля 2017 года упали ниже отметки в 50 долларов за баррель.

30.12.2018 Фото: www.stock-free.org Один комментарий
 
Силуанов: рубль будет стабильным, несмотря на падение на 17,5% его курса к доллару

За прошедший год курс рубля снизился на 17,5% по отношению к доллару — до 69,8175 рубля

За прошедший год курс рубля снизился на 17,5% по отношению к доллару — до 69,8175 рубля, к евро — на 6,8%, до 79,99 рубля, следует из итогов торгов Московской биржи.
Стоимость нефти марки Brent за 2018-й упала на 21,6% — с 66,87 до 53,03 доллара за баррель. В рублях цена барреля на конец года составила почти 3,84 тысячи рублей — почти столько же она стоила и год назад.
Курс рубля будет стабильным
В четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что нет никаких оснований говорить о нестабильности рубля.
Он отметил, что основные факторы, которые в последнее время влияют на курс российского рубля, — санкции и изменения цен на энергоносители.
Падение нефтяных цен
На минувшей неделе мировые цены на нефть Brent впервые с июля 2017 года упали ниже отметки в 50 долларов за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 6,32%, до 42,7 доллара за баррель.
Таким образом инвесторы отреагировали на снижение как американского, так и глобального фондового рынка на фоне ситуации с бюджетом США. Двадцать второго декабря правительство страны частично остановило работу, так как конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Министр финансов о чём вообще вещает? Падение на 17,5% это не стабильность,а провал экономической политики этих деятелей.

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