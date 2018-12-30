Как работают отделения Сбербанка в Новый год в Бердске

Отделения Сбербанка не будут работать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года (включительно). Это касается всех отделений Сбера, кроме дежурных. В эти дни внешние платежи1 и расчеты в иностранной валюте проводиться не будут, передает Росрегистр.

Поинтересовавшись производственным календарем на январь 2019 можно увидеть, что в этот период государственные предприятия в РФ будут отдыхать с 1-го по 8 число.

Надо отметить, что предстоящие новогодние каникулы начнутся еще раньше – с 30 декабря 2018-го. Это стало возможным благодаря переносу выходного дня 29 декабря – субботы на понедельник 31 декабря. В целом, новогодние каникулы займут десять дней. Работать Сбербанк начнет вместе со всей страной 9 января.

Как работает Сбербанк в январе 2019 года

Основная часть отделений СБ не будет работать в праздничные дни. Исключение составляют филиалы, которые станут работать в дежурном режиме. Правда и они будут функционировать по сокращенному графику. Информацию о том, какие отделения будут работать непосредственно в вашем населенном пункте, можно узнать на официальном сайте СБ. Там указан не только список филиалов, но и режим работы каждого отделения в частности.

По опыту прошлых лет, дежурные отделения станут работать с 03.01.19 по 05.01.19. Режим работы также останется неизменным: с 9:30 о 16:00.

Как показывает опыт, работать будут и отделения СБ в крупных ТРЦ, аэропортах и в центре крупнейших городов России.

График работы дежурных отделений Сбербанка в новогодние каникулы

Руководство филиалов СБ предупреждает, что работники дежурных отделений будут заниматься только неотложными делами. Служащие СБ не будут перечислять деньги за коммунальные услуги, а также выплачивать пенсии и переводить деньги.

Это в настоящее время можно сделать с помощью терминалов или, зайдя в личный кабинет СБ. Правда, для этого следует предварительно зарегистрироваться на официально сайте Сбербанка.

Выплата пенсий в новогодние каникулы будет производиться по уже отработанной формуле. Те пенсионеры, которые по графику получают пенсию в первых числах месяца, перед Новым годом получат СМС сообщения о начислении пенсии раньше времени. То есть пожилые люди на праздники не останутся без денег. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», деньги бердским пенсионерам перечислили 28 и 29 декабря.

Люди пенсионного возраста, которым полагается пенсия в середине месяца и позже, смогут получить денежные средства по привычной схеме.

Любые изменения, связанные с выдачей денежных средств сразу станут достоянием клиентов банка с помощью «СМС-банкинга».

Как будут работать удаленные службы Сбербанка в праздничные дни

Администрация СБ уверяет, что все терминалы и банкоматы данной финансовой организации будут круглосуточно работать по всей стране. Банкоматы перед Новым годом укомплектуют достаточным количеством денежных средств, поэтому проблем не должно быть.

С помощью терминалов можно будет без проблем перевести деньги на другие карты, а также осуществить необходимые платежи по кредитам и коммуналке.

С помощью онлайн сервисов возможна оплата интернет покупок и другие подобные платежи.

Руководство банка также предупреждает, что некоторые операции могут происходить с задержкой. Это связано с тем, что часть операций будет осуществляться лишь дежурными отделениями.

Работа Сбербанка в январе 2019: дистанционное обслуживание

Режим работы Сбербанка на новогодние праздники 2019 года окажет определенное влияние и на дистанционное обслуживание. Будучи современным финансовым учреждением, Сбербанк располагает не только стационарными отделениями, но и многочисленными устройствами самообслуживания. По опыту прошлых лет можно с уверенностью сказать, что они будут работать без проблем, несмотря на праздничные дни. Ни о каких ограничениях в работе банкоматов банк не заявлял.

Банкоматы Сбербанка накануне любых праздников максимально загружаются наличными, чтобы у людей не возникало проблем со снятием денег во время отдыха.

Бесперебойно на все новогодние праздники всегда работали и дистанционные сервисы этого банка. Любому клиенту доступен его личный кабинет вместе со всеми его функциями, в том числе и в новогоднюю ночь, однако проводки финансовых операций в дни новогодних каникул могут занимать несколько дольше времени, чем обычно.

Будут исправно функционировать дистанционные банковские системы и для юридических лиц. Однако обработка платежей будет выполняться только в дежурные дни работы СБ, то есть в период с 3 по 5 января, включительно.