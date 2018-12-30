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7 пострадавших: Пассажирский автобус попал в ДТП с двумя большегрузами под Новосибирском

ПАЗ превысил скорость и врезался в грузовой Volvo с прицепом, который в свою очередь столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso. Травмы получили пассажиры и водитель автобуса.

30.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
7 пострадавших: Пассажирский автобус попал в ДТП с двумя большегрузами под Новосибирском

Полиция выясняет обстоятельства ДТП

Под Новосибирском произошло столкновение трех транспортных средств, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

29 декабря в 17.50 в селе Толмачево у дома №1 на Толмачевском шоссе произошло столкновение пассажирского автобуса с двумя грузовыми автомобилями.

Водитель автобуса ПАЗ, не выдержав скоростной режим, совершил столкновение с попутным, следовавшим впереди автомобилем «Вольво» с прицепом, после чего «Вольво» совершил столкновение с попутным автомобилем «Мицубиси Фусо Фишер».

В результате ДТП пострадали водитель автобуса и шесть его пассажиров. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.


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