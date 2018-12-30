7 пострадавших: Пассажирский автобус попал в ДТП с двумя большегрузами под Новосибирском

Под Новосибирском произошло столкновение трех транспортных средств, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

29 декабря в 17.50 в селе Толмачево у дома №1 на Толмачевском шоссе произошло столкновение пассажирского автобуса с двумя грузовыми автомобилями.

Водитель автобуса ПАЗ, не выдержав скоростной режим, совершил столкновение с попутным, следовавшим впереди автомобилем «Вольво» с прицепом, после чего «Вольво» совершил столкновение с попутным автомобилем «Мицубиси Фусо Фишер».

В результате ДТП пострадали водитель автобуса и шесть его пассажиров. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.