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Погибли двое детей и водитель ВАЗа в ДТП под Новосибирском

Отечественный автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с Nissan Patrol. Двое взрослых и 3-летний ребенок из иномарки получили серьезные травмы.

30.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Погибли двое детей и водитель ВАЗа в ДТП под Новосибирском

Сотрудники полиции устанавливают причины и все обстоятельства смертельного ДТП

В Карасукском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 30 декабря, около 10.30 на 375-м километре трассы К-17Р в Карасукском районе произошло ДТП. Мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», двигаясь в строну Карасука, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Патрол».

В результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров «ВАЗа» 3-х и 15 лет. Водитель и двое пассажиров «Ниссана» — женщина и 3-летний ребенок доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

-Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, — отметили в полицейском ведомстве.


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