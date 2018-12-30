Погибли двое детей и водитель ВАЗа в ДТП под Новосибирском

В Карасукском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 30 декабря, около 10.30 на 375-м километре трассы К-17Р в Карасукском районе произошло ДТП. Мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», двигаясь в строну Карасука, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Патрол».

В результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров «ВАЗа» 3-х и 15 лет. Водитель и двое пассажиров «Ниссана» — женщина и 3-летний ребенок доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

-Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, — отметили в полицейском ведомстве.