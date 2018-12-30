КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Продам двухуровневую квартиру в новом доме!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Как весело и интересно провести новогодние каникулы в Бердске

Погибли при крушении вертолета Robinson R-44 четверо человек в Бурятии

7 пострадавших: Пассажирский автобус попал в ДТП с двумя большегрузами под Новосибирском

Погибли двое детей и водитель ВАЗа в ДТП под Новосибирском

График движения автобусов и маршруток в Бердске на Новый год и каникулы

За убийство в упор медведя губернатором Иркутской области на видео возбудили уголовное дело

800 млрд рублей победят бедность в России

Скворцова: на 40% выросла зарплата врачей в 2018 году

Встретить ночной молитвой в храме Новый год приглашают верующих Бердска

Министр из Самары: для питания детей заводите огороды!

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Вот и предновогодние дни все моемся в тазике с нагретой водой!!! Накипело!!! Наш адрес Лелюха, 7

Скажите, пожалуйста, в ваших домах тоже за зимний и осенний период горячая вода была только в 50% случаев?

30.12.2018 2 коммент.
 
В группу КСБ ВКонтакте написал Слава Иванов:

Доброго всем Нового Года! Скажите, пожалуйста, в ваших домах тоже за зимний и осенний период горячая вода была только в 50% случаев? А то и меньше. За ноябрь — декабрь, если ГВ и была дней 20, то это счастье. Вот и предновогодние дни все моемся в тазике с нагретой водой!!! Накипело!!! Наш адрес Лелюха, 7.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сгорел дом перед Новым годом у жительницы Бердска Как весело и интересно провести новогодние каникулы в Бердске Погибли при крушении вертолета Robinson R-44 четверо человек в Бурятии

(2) Комментариев

  1. Хочу все знать!

    Та же история на Лелюха 9….когда у нас уже летом будет все проверяться и ремонтироваться….((

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      «Та же история на Лелюха 9….когда у нас уже летом будет все проверяться и ремонтироваться….((»

      Не раньше, чем примут, такой закон по стране, по которому жильцам реально можно будет: ни только не платить за не оказанную услугу , но и лично штрафовать, без судебных проволочек, свою управляшку!!!» А сейчас управляшкам по фигу! А что вы лично им за «труды их» воздадите??? Ничего??? Тогда какой смысл вообще им шевелиться???

      Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика