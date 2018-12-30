Вот и предновогодние дни все моемся в тазике с нагретой водой!!! Накипело!!! Наш адрес Лелюха, 7

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Та же история на Лелюха 9….когда у нас уже летом будет все проверяться и ремонтироваться….((
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«Та же история на Лелюха 9….когда у нас уже летом будет все проверяться и ремонтироваться….((»
Не раньше, чем примут, такой закон по стране, по которому жильцам реально можно будет: ни только не платить за не оказанную услугу , но и лично штрафовать, без судебных проволочек, свою управляшку!!!» А сейчас управляшкам по фигу! А что вы лично им за «труды их» воздадите??? Ничего??? Тогда какой смысл вообще им шевелиться???
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