Доброго всем Нового Года! Скажите, пожалуйста, в ваших домах тоже за зимний и осенний период горячая вода была только в 50% случаев? А то и меньше. За ноябрь — декабрь, если ГВ и была дней 20, то это счастье. Вот и предновогодние дни все моемся в тазике с нагретой водой!!! Накипело!!! Наш адрес Лелюха, 7.