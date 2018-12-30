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Как весело и интересно провести новогодние каникулы в Бердске

Утренники, спектакли и представления, спортивные турниры и массовые катания на лыжах и коньках по 8 января 2019 года.(АФИША)

30.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Как весело и интересно провести новогодние каникулы в Бердске

Главная елка Бердска открылась 28 декабря

План новогодних и спортивных мероприятий

Турниры в Бердске

30.12.2018 12.00 Стадион «Восток» Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня» среди воспитанников СШ «Восток» в возрасте от 8 до 13 лет

03-05.01.2019 9.00 – 18.00 Ул. Ленина,13 Спортивный зал СОШ №10 «Пересвет» Открытое Первенство города Бердска по рукопашному бою «Кубок Деда Мороза-2019»

03-07.01.2019 10.00 ФОК «Вега» Междугородний турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди детей 2010-2011 г.р

04-06.01.2019 10.00-20.00 ДС «Авангард» 9 региональный рождественский турнир по волейболу среди юношей от 11-13 лет

05.01.2019 11.00 Тир «Восток» Соревнования по стрельбе из пневматической винтовке среди воспитанников СШ «Восток» в возрасте 10-12 лет

08-10.01.2019 10.00-18.00 Открытое ДС «Авангард» первенство МБУ СШ «Авангард» по баскетболу среди девушек от 11-14 лет 4-41-95

08.01.2019 18.00 МАУ ФОК «Метелица» «Рождественская гонка» на 3 км. без учета времени для всех желающих. Стартовый взнос-250р (включает в себя спортивный инвентарь и участие в бесплатной лотерее)

12-13.01.2019 12.00 ЦСК «Вега» ХХХХ Юбилейный Международный турнир по греко-римской борьбе, памяти Героя труда Л.И. Максимова

Мероприятия МБУ «Спортоград»

30.12.2018 17.00-18.00 ул. Линейная 5/8 «Спортивный новый год» для детей дошкольного возраста

01.01.2019 01.30 – 03.30 ул. Горького 1 Хоккейная коробка Новый год на коньках для всех желающих

03.01.2019 13.00 ул. Звёздная 6/1 Спортивная ёлка для всех желающих

03.01.2019 12.00-13.00 14.00-15.00 ФОК «Метелица» ул. Ленина 2Г «Ходи Бердск» скандинавская ходьба для всех желающих

04.01.2019 с 13.00 площадь Горького перед кинотеатром «Орион» «Новогодняя эстафета» для всех желающих

05.01.2019 13.00 ул. Лунная 19 Новогодний пионербол для всех желающих

05.01.2019 12.00-13.00 14.00-15.00 ФОК «Метелица» ул. Ленина 2Г «Ходи Бердск» скандинавская ходьба для всех желающих

05.01.2019 с 11.00 в центральном парке у площади Горького на двух площадках одновременно Турнир по дворовому футболу на снегу возрастные категории: — 13 — 16 лет — 17 — 20 лет Количество команд 7-10

12.01.2019 12.00 ул. Горького,1 «Рождественский матч по дворовому хоккею» среди ветеранов

Массовое катание на каникулах

01-08.01.2019 10.00 – 22.00 МАУ ФОК «Метелица» Массовое катание на лыжах для населения. Цена Для детей до 12 лет 150/час-100/последующий Для остальных 200/ч – 100/последующий

02-08.01.2019 С 15.00-23.00 МАУ «ЛДС» Массовое катание на коньках для населения. Цена: C предоставлением коньков — 180р/час – Со своими коньками — 150р/час Детям до 7 лет с предоставлением коньков — 75р/час Детям до 7 лет со своими коньками — 60р/час

Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Новогоднее праздничное мероприятие

«Новый год по-русски»

31.12.18

22:00

фойе 1 этажа

ДК «Родина»

Детский новогодний праздник «Зимней сказочной порой…»

02.01.2019

12:00, 14:00, 16:00

большой зал

ДК «Родина»

Спектакль «Сказка» Новосибирского театра «Заводной апельсин»

02.01.19

12:00

ГДК

Новогодний утренник «Как то раз под Новый год..»

04.12.18

15:00

ДЦ «Октябрь»

Новогодняя дискотека для детей и подростков

04.12.18

16:00

ДЦ «Октябрь»

Тематический вечер «Рождественский Сочельник: история, приметы, традиции», из цикла «Народный календарь»

05.01.2019

13:00-15:00

Бердский историко-художественный музей

ул.Спортивная,11

Спектакли театра «Заводной апельсин»

«Мороз Иванович», «Прыжок с балкона»

05.01.2019

12:00, 16:00

Большой зал ДК «Родина»

Детский спектакль «Рождественская елочка». Новосибирский театр «Киндер сюрприз»

06.01.19

11:00

ГДК

Музыкальная сказка «Спящая красавица» Алтайского музыкального театра

06.01.2019

10:00, 13:00

большой зал ДК «Родина»

Рождество Христово

Городской праздник

07.01.2019

16:00

большой зал

ДК «Родина»

Спектакль «Дары волхвов»

театра «Ракурс» (г.Новосибирск)

08.01.2019

13:00

Большой зал ДК «Родина»

Вечер памяти Геннадия Камышного

08.01.2019

18:30

Малый зал ДК «Родина»

 

Администратор 4-09-19 8-913-017-93-


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