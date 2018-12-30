Как весело и интересно провести новогодние каникулы в Бердске

План новогодних и спортивных мероприятий

Турниры в Бердске

30.12.2018 12.00 Стадион «Восток» Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня» среди воспитанников СШ «Восток» в возрасте от 8 до 13 лет

03-05.01.2019 9.00 – 18.00 Ул. Ленина,13 Спортивный зал СОШ №10 «Пересвет» Открытое Первенство города Бердска по рукопашному бою «Кубок Деда Мороза-2019»

03-07.01.2019 10.00 ФОК «Вега» Междугородний турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди детей 2010-2011 г.р

04-06.01.2019 10.00-20.00 ДС «Авангард» 9 региональный рождественский турнир по волейболу среди юношей от 11-13 лет

05.01.2019 11.00 Тир «Восток» Соревнования по стрельбе из пневматической винтовке среди воспитанников СШ «Восток» в возрасте 10-12 лет

08-10.01.2019 10.00-18.00 Открытое ДС «Авангард» первенство МБУ СШ «Авангард» по баскетболу среди девушек от 11-14 лет 4-41-95

08.01.2019 18.00 МАУ ФОК «Метелица» «Рождественская гонка» на 3 км. без учета времени для всех желающих. Стартовый взнос-250р (включает в себя спортивный инвентарь и участие в бесплатной лотерее)

12-13.01.2019 12.00 ЦСК «Вега» ХХХХ Юбилейный Международный турнир по греко-римской борьбе, памяти Героя труда Л.И. Максимова

Мероприятия МБУ «Спортоград»

30.12.2018 17.00-18.00 ул. Линейная 5/8 «Спортивный новый год» для детей дошкольного возраста

01.01.2019 01.30 – 03.30 ул. Горького 1 Хоккейная коробка Новый год на коньках для всех желающих

03.01.2019 13.00 ул. Звёздная 6/1 Спортивная ёлка для всех желающих

03.01.2019 12.00-13.00 14.00-15.00 ФОК «Метелица» ул. Ленина 2Г «Ходи Бердск» скандинавская ходьба для всех желающих

04.01.2019 с 13.00 площадь Горького перед кинотеатром «Орион» «Новогодняя эстафета» для всех желающих

05.01.2019 13.00 ул. Лунная 19 Новогодний пионербол для всех желающих

05.01.2019 12.00-13.00 14.00-15.00 ФОК «Метелица» ул. Ленина 2Г «Ходи Бердск» скандинавская ходьба для всех желающих

05.01.2019 с 11.00 в центральном парке у площади Горького на двух площадках одновременно Турнир по дворовому футболу на снегу возрастные категории: — 13 — 16 лет — 17 — 20 лет Количество команд 7-10

12.01.2019 12.00 ул. Горького,1 «Рождественский матч по дворовому хоккею» среди ветеранов

Массовое катание на каникулах

01-08.01.2019 10.00 – 22.00 МАУ ФОК «Метелица» Массовое катание на лыжах для населения. Цена Для детей до 12 лет 150/час-100/последующий Для остальных 200/ч – 100/последующий

02-08.01.2019 С 15.00-23.00 МАУ «ЛДС» Массовое катание на коньках для населения. Цена: C предоставлением коньков — 180р/час – Со своими коньками — 150р/час Детям до 7 лет с предоставлением коньков — 75р/час Детям до 7 лет со своими коньками — 60р/час

Название мероприятия Дата проведения Место проведения Новогоднее праздничное мероприятие «Новый год по-русски» 31.12.18 22:00 фойе 1 этажа ДК «Родина» Детский новогодний праздник «Зимней сказочной порой…» 02.01.2019 12:00, 14:00, 16:00 большой зал ДК «Родина» Спектакль «Сказка» Новосибирского театра «Заводной апельсин» 02.01.19 12:00 ГДК Новогодний утренник «Как то раз под Новый год..» 04.12.18 15:00 ДЦ «Октябрь» Новогодняя дискотека для детей и подростков 04.12.18 16:00 ДЦ «Октябрь» Тематический вечер «Рождественский Сочельник: история, приметы, традиции», из цикла «Народный календарь» 05.01.2019 13:00-15:00 Бердский историко-художественный музей ул.Спортивная,11 Спектакли театра «Заводной апельсин» «Мороз Иванович», «Прыжок с балкона» 05.01.2019 12:00, 16:00 Большой зал ДК «Родина» Детский спектакль «Рождественская елочка». Новосибирский театр «Киндер сюрприз» 06.01.19 11:00 ГДК Музыкальная сказка «Спящая красавица» Алтайского музыкального театра 06.01.2019 10:00, 13:00 большой зал ДК «Родина» Рождество Христово Городской праздник 07.01.2019 16:00 большой зал ДК «Родина» Спектакль «Дары волхвов» театра «Ракурс» (г.Новосибирск) 08.01.2019 13:00 Большой зал ДК «Родина» Вечер памяти Геннадия Камышного 08.01.2019 18:30 Малый зал ДК «Родина»

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