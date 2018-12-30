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График движения автобусов и маршруток в Бердске на Новый год и каникулы

31 декабря автобусы будут работать до 22. 30. 1 января автобусы выйдут на маршрут в 5.30.

30.12.2018 Один комментарий
 
График движения автобусов и маршруток в Бердске на Новый год и каникулы

График движения муниципальных автобусов в новогодние праздничные дни

В каникулы с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года автобусы городских маршрутов будут работать по графику выходного дня.

31 декабря автобусы будут работать до 22. 30. 1 января 2019 автобусы выйдут на маршрут уже в 5.30.

1 января интервал движения маршруток увеличится и составит 10-15 минут. Со 2 января —  в обычном режиме с интервалом 3-8 минут.

С действующим расписанием движения автобусов в выходные и рабочие дни можно ознакомиться на сайте администрации Бердска по адресу: http://www.berdskadm.ru

Телефон диспетчерской БАТП —  5-79-61.

Напоминаем, что с 30 декабря по 9 января школьники могут ездить бесплатно в муниципальных автобусах, для подтверждения возраста нужно предъявить справку из школы.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «График движения автобусов и маршруток в Бердске на Новый год и каникулы»

    И давно в Бердске начали ходить автобусы?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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