«График движения автобусов и маршруток в Бердске на Новый год и каникулы»

В каникулы с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года автобусы городских маршрутов будут работать по графику выходного дня.

31 декабря автобусы будут работать до 22. 30. 1 января 2019 автобусы выйдут на маршрут уже в 5.30.

1 января интервал движения маршруток увеличится и составит 10-15 минут. Со 2 января — в обычном режиме с интервалом 3-8 минут.

С действующим расписанием движения автобусов в выходные и рабочие дни можно ознакомиться на сайте администрации Бердска по адресу: http://www.berdskadm.ru

Телефон диспетчерской БАТП — 5-79-61.

Напоминаем, что с 30 декабря по 9 января школьники могут ездить бесплатно в муниципальных автобусах, для подтверждения возраста нужно предъявить справку из школы.