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Скворцова: на 40% выросла зарплата врачей в 2018 году
Встретить ночной молитвой в храме Новый год приглашают верующих Бердска
Министр из Самары: для питания детей заводите огороды!
График выплаты пенсий в Бердске на Новый год
РПЦ заменила владыку Тихона на митрополита Новосибирского и Бердского Никодима
Упростили порядок перевода садовых домов в жилые в России
Ночью включат отопление в 24 домах в центре Бердска
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