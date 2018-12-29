Скворцова: на 40% выросла зарплата врачей в 2018 году

Зарплаты врачей и среднего медицинского персонала увеличились на 39% и 25% соответственно в 2018 году. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24» в субботу, пишет ТАСС.

«Зарплаты за этот год выросли у врачей на 39% и почти на 25% у среднего персонала», — сказала министр.

По ее словам, средняя зарплата врача в России составляет около 75 тыс. рублей, 37 тыс. рублей — у среднего медицинского персонала.

«У нас сохраняется, безусловно, дефицит и врачей, и среднего персонала, но он существенно уменьшился», — добавила Скворцова.

Она отметила, что в 2014 году в России нехватка врачей составляла 40,5 тыс. человек, сейчас не хватает 22,5 тыс. медработников. «С учетом профицита по некоторым специальностям в стационаре, у нас в первичном звене дефицит 27 тыс. врачей», — уточнила министр.