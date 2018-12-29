Встретить ночной молитвой в храме Новый год приглашают верующих Бердска
В полночь 31 декабря, когда под бой курантов бердчане открывают шампанское, в бердском Преображенском соборе начнется божественная литургия. Православные будут молиться об избавлении от разных зависимостей.
Помощник настоятеля Преображенского храма Андрей Федоров
В воскресенье во всех православных храмах Бердска пройдут божественные литургии. В Богоявленской церкви, что в Микрорайоне, литургия 30 декабря начнется в 8.00. Одновременно состоится таинство крещения. А с 16.00 пройдет молебен с акафистом.
В Преображенском соборе в воскресенье литургия и молебен назначены на 9.00. В 11.00 в кафедральном соборе откроется воскресная школа для детей. Вечерние богослужение с чтением акафиста начнется 16.00. А в 17.30 — воскресная школа для взрослых.
В ночь на 1 января в соборе Преображения Господня пройдет служба, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» помощник настоятеля храма Андрей Федоров:
-В полночь 31 декабря, когда все под бой курантов открывают шампанское и садятся за стол, мы начинаем литургию, совершаем богослужение в храме. Всех желающих приглашаем в храм на службу. 1 января — День память мученика Вонифатия. К нему обращаются о помощи в избавлении от разных зависимостей — алкогольной, табачной и наркомании. Чревоугодие тоже можно отнести к зависимости. Но сейчас зависимостей появляется гораздо больше, они уже не пищевые и алкогольные, а например, информационные, интернетные, телефонные, компьютерные. Они омрачают нашу жизнь. Молитвами к мученику Вонифатию, господь может помочь избавиться от зависимостей.
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