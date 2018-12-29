Ночью включат отопление в 24 домах в центре Бердска

Дефект на тепловой сети в Бердске произошел утром в субботу. Отопление, между тем, отключать совсем не стали. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, температура теплоносителя снизилась. Первоначально предполагали, что прорвало трубу в районе многоквартирного дома №10/4 по ул. Ленина. Но оказалось, что дефект возник в другом месте — на ул. Вокзальной.

По словам Алексеенко, сейчас ремонтные работы в самом разгаре:

-На Вокзальной копаем. Завершим работы ночью. И тогда станет тепло. Хотя и сейчас в домах, которые попали в зону коммунальной аварии, не слишком холодно. Теплоноситель по системе все равно «гуляет». Там независимая схема в ЦТП, поэтому теплоноситель в любом случае будет циркулировать, только понизится температура.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в связи с устранением дефекта на тепловой сети КБУ предупредил о возможном снижении параметров температуры горячей воды и отопления у потребителей от ЦТП-13 с 9 часов 29 декабря до окончания ремонтных работ.

Под «остывание» попали дома по адресам: ул. К. Маркса, 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13; ул. Кутузова, 1; ул. Ленина, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18; ул. Островского, 1А, 1Б; ул. Суворова, 4; ул. Энергетическая, 3, 5, 7, 9;

ДМШ « Берегиня», ДХШ « Весна».