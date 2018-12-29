Упростили порядок перевода садовых домов в жилые в России

Правительство РФ приняло постановление о порядке признания садового дома жилым домом и наоборот, жилого садовым, в упрощенном заявительном порядке. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Документ призван разъяснить пункты выступающего в силу 1 января 2019 года федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».

«Теперь садовый дом может быть признан жилым домом и жилой дом — садовым домом органами местного самоуправления в упрощенном заявительном порядке. В отличие от порядка признания помещения жилым помещением, в котором для признания необходимо заключение комиссии, устанавливается уведомительный характер признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на основании исчерпывающего перечня документов», — говорится в пояснениях к постановлению.

Как следует из документа, теперь для перерегистрации дома как жилого и наоборот, из жилого в садовый, собственнику нужно принести заявление в уполномоченный орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр госуслуг, указать в документе кадастровый номер дома и земельного участка, на котором он расположен, почтовый или электронный адрес заявителя, представить также выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Однако новый порядок предусматривает, что такая выписка может быть запрошена органами власти в Росреестие через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Потребуется также технический паспорт, подтверждающий соответствие садового дома требованиям надежности и безопасности, подготовленный кадастровым инженером или бюро технической инвентаризации.

В случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц (например, находится в залоге у банка), необходимо взять нотариально удостоверенное их согласие на процедуру изменения статуса здания.

Решение о признании садового дома жилым или наоборот, жилого садовым, принимается в течение 45 календарных дней со дня подачи заявления.

Отказ в изменении регистрации дома может быть связан с указанием неверных данных и если вид разрешенного использования участка, на котором стоит строение, не позволяет этого сделать. Например, земли огороднических некоммерческих товариществ не позволяют размещать здесь жилой дом — только хозяйственные постройки.

О дачном законе

По новому закону, который заработает с 2019 года и оставляет только две формы дач — садовые и огороднические, разрешено строительство индивидуального жилого дома на садовом земельном участке. Стал возможен перевод в категорию жилого ранее построенного садового дома.

Это позволит оформлять прописку (постоянную регистрацию) в доме, построенном на садовом участке, и больше не нужно доказывать в суде, что дом действительно жилой.

Так, с середины 2016 по август 2018 года даже при возведении капитальной постройки владелец участка в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) мог зарегистрировать свой дом только в такой форме: назначение — «нежилое здание», наименование — «жилое строение — садовый дом».

Однако вопрос о переводе домов в статус жилых крайне актуален для многих не только в связи с пропиской. Как рассказали ТАСС опрошенные финансовые консультанты, большинство банков не выдает ипотечные кредиты под залог недвижимости, если дом зарегистрирован как нежилое здание. Другая проблема — невозможность получить налоговый вычет (возврат НДС для граждан РФ), даже если садовый дом — единственное жилье семьи. Впрочем, вскоре может появиться возможность использовать средства материнского капитала на строительство домов в СНТ. В конце ноября об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: ТАСС